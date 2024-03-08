أسهل وأنجح عجينة قطايف فى دقايق.. هتعملي القطايف في عشر دقايق احسن من الجاهزه مقرمشة و عمرها ما هتفك منك ابدااا

تعتبر القطايف من الحلويات الشهية والمحبوبة في الثقافة العربية، وهي عبارة عن ورق رقيقة محشوة بالفستق أو الجوز ومغطاة بالشيرة الحلوة. وعلى الرغم من توفر القطايف في المحلات والمطاعم، إلا أن تحضيرها في المنزل يضيف لها لمسة شخصية ويجعلك تستمتع بالتجربة الإبداعية والمذاق الرائع. ستكون القطايف المصنوعة في المنزل طازجة ولذيذة، وستحظى بإشادة العائلة والأصدقاء في البيت بأسلوب بسيط وسهل. ستكون القطايف اللذيذة والمقرمشة جاهزة لتضيف لمسة من السعادة واللذة إلى إفطارك في رمضان..

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

يمكنك الاستمتاع بتحضير القطايف اللذيذة في المنزل خلال شهر رمضان. يمكنك تنسيقها بشكل جميل على طبق التقديم ورشها بالسكر الناعم أو رشة من القرفة لإضافة لمسة إضافية من النكهة. قد تستغرق عملية تحضير القطايف بعض الوقت والجهد، ولكن النتيجة النهائية ستكون جهودكم جميعًا واضحة. استمتع بتقديم هذه الحلوى الشهية لعائلتك وضيوفك وتذكر أن القطايف تكون أفضل عندما تقدم في حالة دافئة.

طريقة صنع عجينة القطايف في المنزل

لتحضير عجينة القطايف المنزلية، ستحتاج إلى المكونات التالية:

– نصف كيلوغرام من الدقيق الأبيض.

– 2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز (البيكينج باودر).

– 2 ملاعق صغيرة من النشا.

– 2 ملاعق صغيرة من السكر.

– نصف ملعقة صغيرة من العصفر (اختياري لتحصيل اللون الأصفر).

– ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الفانيليا.

– نصف كوب من السميد.

– 2 أكواب من الماء.

طريقة تحضير القطايف في المنزل:

في البداية، قم بمزج المكونات الجافة معا بشكل جيد في وعاء كبير، يشمل ذلك الدقيق الأبيض، ومسحوق الخبز، والنشا، والسكر، والعصفر (إذا اخترت استخدامه)، والسميد.

ببطء، أضف الماء تدريجيا إلى الخليط الجاف، مع التحريك المستمر، حتى يتكون لديك عجينة كثيفة تشبه عجينة الكيك.

اترك العجينة تتخمر لبعض الوقت حتى تتضاعف في الحجم وتصبح خفيفة وهوائية.

سخن مقلاة غير لاصقة بقطر وسط على نار متوسطة وادهنها بقليل من الزيت.

باستخدام ملعقة، ضع كميات من العجينة في المقلاة الساخنة، واتركها حتى تتكون فقاعات وتصبح لونها ذهبيا.

استخدم ملعقة ثقيلة لتقليب القطايف وتحمير الجهة الأخرى حتى تصبح ذهبية اللون أيضا.

بمجرد أن تنضج القطايف، قم بإزالتها من المقلاة وضعها على صحن.

قبل التقديم، قم بتغطية القطايف بقطعة من القماش القطني للحفاظ على نكهتها وقوامها.

يمكن حفظ القطايف في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع دون أن يتأثر طعمها أو نوعيتها.

استمتع بتناول القطايف المنزلية اللذيذة، باستخدام هذه الطريقة البسيطة والمفصلة، لتحضير القطايف في المنزل، ستكون قادرا على إضفاء اللمسة الشخصية الخاصة بك، على هذه الحلوى التقليدية، استمتع بتجربة الطهي وشارك الفرحة والمذاق الرائع مع أحبائك في شهر رمضان.