“هتلعب وتشحن من غير ولا مليم”.. إطلاق تحديث جديد للعبة PUBG Mobile 2024 مع إمكانية شحن الشدات مجانًا

في تطور مثير لمحبي ألعاب الباتل رويال، أعلنت PUBG Mobile عن تحديثها الجديد 3.1 لعام 2024، مقدمة ميزات جديدة وفرصة للاعبين لشحن شدات ببجي مجانًا باستخدام الـ ID، تأتي هذه الخطوة في سعي اللعبة لتعزيز تجربة المستخدم والحفاظ على مكانتها الرائدة في ساحة الألعاب الإلكترونية.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل مجانا

يمكن لعشاق PUBG Mobile الآن الاستفادة من ميزة شحن الشدات مجانًا عبر موقع Midasbuy الرسمي، باتباع خطوات بسيطة ومرتبة تضمن إجراء عملية شحن آمنة وموثوقة، من خلال اختيار الدولة، إدخال رقم الـ ID، واختيار حزمة الشدات المرغوبة، يمكن للاعبين إتمام عملية الشحن بسلاسة والحصول على شداتهم بكل سهولة.

الدخول إلى موقع Midasbuy.

اختيار الدولة من القائمة المنسدلة.

كتابة رقم ID الخاص باللعبة.

اختيار حزمة الشدات والضغط على “شراء الآن”.

إتمام عملية الدفع وانتظار رسالة التأكيد.

تحديث PUBG Mobile إلى الإصدار الجديد 3.1 2024

مع إطلاق التحديث الجديد 3.1 للعبة PUBG Mobile لعام 2024، يتطلع العديد من اللاعبين إلى تجربة الميزات الجديدة والتحسينات التي جلبها هذا الإصدار، لضمان الوصول إلى آخر التحديثات والاستمتاع بأفضل تجربة لعب ممكنة، من الضروري اتباع خطوات التحديث بعناية، يبدأ الأمر بالتأكد من وجود اللعبة على جهازك وإعدادها للتحديث التلقائي، ثم يتطلب الأمر زيارة المتجر الإلكتروني المتاح لك، سواء كان Google Play أو App Store أو أي متجر آخر، للبحث عن اللعبة وإجراء التحديث أو التحميل حسب الحاجة.