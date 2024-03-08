قناة أطفال مناسبه من عمر يوم واحد.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات وأبرز برامج قناة كراميش

قناة كراميش هي قناة فضائية تم إطلاقها خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، تأسست القناة في عام 2009، ومنذ ذلك الحين، استطاعت أن تجذب جماهير كبيرة من الأطفال، تتميز قناة كراميش بشعبيتها الكبيرة بين الأسر العربية، حيث يعزى ذلك إلى المحتوى المميز والمفيد الذي تقدمه، تسعى القناة إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم وأخلاقهم من خلال برامجها المتنوعة، يشعر الآباء والأمهات بالراحة والأمان عند ترك أطفالهم لمشاهدة هذه القناة، حيث يعتبرونها مصدرًا موثوقًا للترفيه والتعلم لصغارهم.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش على النايل سات، يُرجى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وفقًا للإعدادات التالية:

التردد: 11603.

الاستقطاب: الأفقي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

باستخدام هذه الإعدادات، ستكون قادرًا على استقبال إشارة قناة كراميش بوضوح على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال النايل سات، تأكد من تعيين هذه القيم بشكل صحيح لضمان تجربة مشاهدة سلسة وعالية الجودة.

برامج قناة كراميش

بعد التعرف على تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، يُسلط الضوء الآن على أبرز برامجها المميزة والمفيدة التي تجعلها واحدة من القنوات الفضائية المحبوبة في جميع أنحاء الوطن العربي، إليك نظرة على بعض هذه البرامج:

برنامج “كركبة”: يعرض مغامرات مجموعة من الأطفال على متن سفينة فضائية، حيث يستكشفون كواكبًا مختلفة ويتعرفون على ثقافات وحيوانات فريدة، يتعلم الأطفال العديد من المعلومات العلمية والجغرافية والتاريخية خلال رحلاتهم المثيرة.

برنامج “سايلنت”: يستخدم الرسوم المتحركة والموسيقى والصوتيات لتقديم قصص وحكايات مؤثرة ومضحكة، مما يعزز مشاعر الأطفال ويحفز خيالهم.

برنامج “سهران”: يعرض في وقت متأخر من الليل ويستضيف مشاهير من مجالات مختلفة، حيث يتحدثون عن حياتهم وإنجازاتهم، ويشاركون الأطفال بنصائح وتجاربهم.

برنامج “شمة هوا”: يهدف إلى إعطاء الأطفال دفعة من النشاط والحيوية في الصباح، من خلال فقرات متنوعة تشمل الموسيقى والرياضة والصحة والبيئة.

برنامج “سيبك من أساليبك”: يعرض في المساء ويتناول مواضيع تتعلق بالحياة اليومية والمهارات الحياتية التي يحتاجها الأطفال، مثل الثقة والاحترام والتعاون والتسامح والإبداع.

تتميز هذه البرامج بتوفير محتوى ترفيهي وتعليمي يلبي اهتمامات الأطفال ويعزز تنمية مهاراتهم، مما يجعل قناة كراميش خيارًا مثاليًا للأسر العربية التي تبحث عن ترفيه آمن وتعليم ممتع لأطفالها.