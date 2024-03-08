“سلي أولادك ودلعيهم” تردد قناة وناسة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

تردد قناة وناسة بيبي من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها بشكل كبير من قبل الأمهات، حيث أنها واحدة من أنجح وأشهر قنوات الأطفال المميزة، والتي تستعرض عبر شاشتها على مدار اليوم محتوى مميز وهاجف وفريد من نوعه، حيث تجمع بين المحتوى الترفيهي والتعليمي وهذا مما جعلها في المكانة التي تحتلها حالياً، حيث تحتل القناة مكانة مميزة في قلوب الأطفال الصغار ويتابعونها باستمرار فهي أصبحت بالنسبة لها جزء من الروتين اليومي لهم، ومن خلال هذا التقرير نوضح لكم تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

بالرغم من وجود الكثير من القنوات الخاصة بالطفل في الوطن العربي، إلا أن قناة وناسة مختلفة تماماً عن تلك القنوات بمحتواها الهادف والشيق والممتع للغاية، فمحتواها يقدم من خلال الشخصيات الكرتونية اللذيذة والشقية وعلى رأسهم شخصية لولو المرحة، وتردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تثبيت قناة وناسة

يمكن ضبط التردد الجديد الخاص بقناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم فتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.

اختيار أيقونة إضافة قناة جديدة أو بحث يدوي.

إدخال بيانات القناة من “التردد، الاستقطاب، معامل التصحيح”.

الضغط على بحث والانتظار حتى تظهر القناة.

يتم الضغط على حفظ.

قناة وناسة بيبي

قناة وناسة مميزة جداً بمحتواها المتنوع المناسب مع كافة الفئات العمرية المختلفة، والتي تعمل على تنمية القدرات لدى الأطفال وتساعدهم على بناء شخصيات قوية جداً، وتتميز القناة بتقديم محتواها طوال اليوم دون توقف ولا انقطاع وبجودة عالية.