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حلوي رمضاني لذيذ..طريقة عمل مهلبية البرتقال بطعم رهيب لا يقاوم ومنعيش
مهلبية البرتقال هي الخيار المثالي وتتميز هذه الحلوى بنكهة البرتقال اللذيذة والمنعشة، وتعتبر من أشهر أنواع المهلبية المحبوبة والمميزة، وتعتبر مهلبية البرتقال خيارًا رائعًا لتقديمها في مختلف المناسبات، سواء كانت احتفالية خاصة أو وجبة عائلية، كما أنها تعتبر إضافة مثالية لقائمة الحلويات الرمضانية، حيث يمكن تقديمها بعد الإفطار أو قبل السحور لإضفاء لمسة من الحلاوة على الوجبات الرمضانية.
مهلبية البرتقال حلوى لذيذة وسهلة التحضير
مهلبية البرتقال هي حلوى شهية وسهلة التحضير، يمكنك تجربتها في المنزل بوقت قصير وبمكونات بسيطة وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير مهلبية البرتقال اللذيذة والتي تتميز بطعمها الرائع.
المكونات المطلوبة:
- معلقتين كريم شانتيه
- 8 حبات برتقال بلدي
- 3 عدد جزر
- فانيليا بنكهة البرتقال
- معلقتين جوز الهند
- معلقتين كبيرة نشا
طريقة التحضير:
- قشر البرتقال واحرص على تنظيفها جيدًا. قطع البرتقال إلى شرائح صغيرة وضعها في وعاء كبير.
- قشر الجزر واقطعه إلى قطع صغيرة. ضع الجزر في قدر على نار متوسطة مع كوب من الماء واتركه يستوي حتى يصبح طريًا تمامًا.
- بعد أن يستوي الجزر، اتركه يبرد قليلاً ثم اخلطه مع شرائح البرتقال في الخلاط حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.
- ضع الخليط في وعاء كبير وأضف إليه الكريم شانتيه والفانيليا بنكهة البرتقال وقم بتحريك المكونات جيدًا حتى تمتزج معًا.
- في وعاء آخر، قم بخلط النشا مع كوب من الماء حتى يذوب تمامًا. أضف النشا إلى الخليط السابق واستمر في التحريك حتى يصبح الخليط سميكًا ومتجانسًا.
- قم بتوزيع مهلبية البرتقال في أكواب التقديم أو أطباق صغيرة. زين سطحها بجوز الهند.
- يمكنك أيضًا تحضير كريمة الشانتيه المثلجة للتزيين واخفق كوب الشانتيه مع الفانيليا والماء المثلج حتى يصبح الخليط ثخينًا وكريميًا. ضع كمية من الكريمة على وجه المهلبية وزينها بملعقة قشطة أو جبنة كريمي.
- ضع المهلبية في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك وتبرد تمامًا.
- قدم مهلبية البرتقال اللذيذة والمنعشة في وقت الوجبة الخاصة بك واستمتع بطعمها اللذيذ والرائع.