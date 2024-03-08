حلوي رمضاني لذيذ..طريقة عمل مهلبية البرتقال بطعم رهيب لا يقاوم ومنعيش

مهلبية البرتقال هي الخيار المثالي وتتميز هذه الحلوى بنكهة البرتقال اللذيذة والمنعشة، وتعتبر من أشهر أنواع المهلبية المحبوبة والمميزة، وتعتبر مهلبية البرتقال خيارًا رائعًا لتقديمها في مختلف المناسبات، سواء كانت احتفالية خاصة أو وجبة عائلية، كما أنها تعتبر إضافة مثالية لقائمة الحلويات الرمضانية، حيث يمكن تقديمها بعد الإفطار أو قبل السحور لإضفاء لمسة من الحلاوة على الوجبات الرمضانية.

مهلبية البرتقال حلوى لذيذة وسهلة التحضير

مهلبية البرتقال هي حلوى شهية وسهلة التحضير، يمكنك تجربتها في المنزل بوقت قصير وبمكونات بسيطة وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير مهلبية البرتقال اللذيذة والتي تتميز بطعمها الرائع.

المكونات المطلوبة:

معلقتين كريم شانتيه

8 حبات برتقال بلدي

3 عدد جزر

فانيليا بنكهة البرتقال

معلقتين جوز الهند

معلقتين كبيرة نشا

طريقة التحضير: