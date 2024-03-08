خطوات الاستعلام عن غرامات المرور الجديدة للرقم الألماني 2024 عبر منصة أور

يعتبر تسديد الغرامات المرورية هو إجراء مهم يهم جميع مالكي السيارات في العراق، وكجزء من جهود الحكومة لتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل أفضل، قامت المديرية العامة للمرور توفير منصة إلكترونية خاصة للإستعلام عن المخالفات لحاملي الرقم الألماني عبر البوابة الإلكترونية العراقية المعروفة باسم أور، كما قامت بتوفير طرق دفع مختلفة تناسب العديد من المواطنين، وأكدت على ضرورة سدادها، وسوف نتناول معكم التفاصيل في السطور القليلة القادمة لذا يرجى متابعتنا.

خطوات الإستعلام عن غرامات المرور الجديدة للرقم الألماني 2024 يتم الإستعلام عن قيمة المخالفة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للمرور في العراق، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، يقوم المستخدم بالدخول على بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية العراقية.

ثم النقر علي خانة تسجيل دخول.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، ثم النقر على خانة تسجيل الدخول.

ثم إدخال جميع بيانات تسجيل السيارة وغيرها من البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم النقر على خانة استعلم.

طريقة سداد المخالفات المرورية للرقم الألماني 2024

في الخطوات التالية سوف نتناول معكم خطوات سداد المخالفات المرورية للرقم الألماني في العراق، حيث يتم الدفع عن طريق اتباع الخطوات التالية

في البداية عليك الدخول علي بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية العراقية.

ثم تسجيل الدخول إلى بوابة أور بحسابك الإلكتروني.

ثم النقر على خانة غرامات المرور.

ثم إدخال رقم التسجيل الخاص بالسيارة.

ثم النقر على خانة سداد الغرامة المالية.

ثم ستظهر أمامك جميع تفاصيل المخالفات المالية التي يجب عليك دفعها.

وأخيرا عليك النقر على خانة سداد.

أهم المخالقات المرورية في العراق 2024

تختلف قيمة الغرامات المرورية حسب خطورة المخالفة التي ارتكبت، ومن بين أكثر المخالفات شهرة في العراق:

عدم التوقف عند الإنتقال من شارع فرعي إلى شارع رئيسي.

القيادة في أماكن ومناطق غير مسموح بها.

إذا حدثت مخالفة لتعليمات المرور الصادرة من السلطات المختصة.

عند تقاطع الشوارع، يجب الوقوف من جهة اليمين.

قيادة مركبة بلوحة غير واضحة أو تالفة.

إذا تم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

عدم التوقف في إشارات المرور.

قيمة المخالفات المرورية في العراق 2024

تم فرض غرامة المرور في العراق بهدف ردع المرتكبين للمخالفات وتقليل حوادث الطرق، حيث يبلغ مبلغ المخالفة لكسر الإشارة 5000 دينار، ولعدم ربط أحزمة الأمان 2500 دينار.