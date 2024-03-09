مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري رمضان 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض لكم عبر موقع البديل موعد عرض مسلسل “مسار إجباري” والقنوات الناقلة له، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تشتد المنافسة بين المسلسلات الرمضانية، حيث تتسابق القنوات الفضائية لعرض أفضل الأعمال الدرامية لجذب المشاهدين، ويتألق مسلسل “مسار إجباري” كواحد من الأعمال الواعدة التي تعد بحضور مميز على الشاشة، حيث يشارك في بطولته كل من النجمين الشابين أحمد داش وعصام عمر، ومع اقتراب شهر رمضان يثير استفسار المشاهدين حول مواعيد عرض هذا المسلسل الواعد، وهذا ما سيتم توضيحه في السطور القادمة.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل “مسار إجباري” خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024 على مجموعة من القنوات الفضائية المختلفة، بما في ذلك القنوات التالية:

قناة cbc.

قناة on.

قناة الحياة.

القناة الأولى.

يتم عرضه أيضًا بشكل متزامن يوميًا على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يظهر أحمد داش وعصام عمر بشكل ممتاز في مسلسل “مسار إجباري”، حيث يجسد كل منهما شخصيته بتميز، حيث يكون أحدهما طالب جامعي، بينما يعمل الآخر في مجال الميكانيكا، وتبقى هويتهما مجهولة بينهما خلال الحلقات الأولى حتى يتوفى والدهم، مما يكشف لهما حقيقة كونهما أخوة، ويضطر الشقيقان إلى التعاون بعد رفضهما لفكرة الارتباط الأخوي، وتتسارع الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، خلال موسم دراما رمضان لعام 2024، ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم كالتالي:

أحمد داش، وعصام عمر، وبسمة، وصابرين، ومي الغيطي، وياسمين العبد، ونور إيهاب، وجوري بكر، ورشدي الشامي، ومحمود البزاوي، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، والمسلسل معالجة درامية باهر دويدار، والمؤلف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج نادين خان، ويتم تصوير العمل بشكل يومي ولعدد من طويل الساعات للانتهاء منه قريبا.