12 ألف جنيه للدرجة الممتازة وفرحة كبيرة للموظفين وزير المالية يعتمد مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة لشهر مارس

خلال الساعات القليلة الماضية بحث عدد كبير عن موعد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بعد اعتماد وزير المالية محمد معيط للمرتبات بالزيادات المقررة لشهر مارس، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الشهر الماضي، تخفيفاً عن كاهل الشريحة الأكبر من العاملين بالقطاع الحكومي، جاء ذلك خلال البيان الصادر عن وزارة المالية صباح اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، والمنشور عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وزارة المالية تعتمد صرف مرتبات مارس بالزيادات المقررة

أصدر وزير المالية القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة، وإصدار قواعد العلاوات والحافز الإضافي وإتاحة المبالغ اللازمة للصرف بالجهات الإدارية، وهي ألف جنيه الحد الأدنى لإجمالي الزيادات للدرجات السادسة والحد الأدنى 6000، والخامسة 6200، والرابعة 6500، و1100 جنيه للثالثة والحد الأدنى 6750، والثانية 1200 بحد أدنى 7000، والأولى 1200 جنيه بحد أدنى 7500، وللمدير العام بحد أدنى 9000، والعالية 10000 والممتازة 12000 جنيه.

قيمة الزيادات في مرتبات العاملين بالدولة

وتبلغ قيمة إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية نحو 68 مليار جنيه، والعلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 150% جنيهًا شهريًا، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150% جنيهًا شهريًا، وزيادة الحافز الإضافي الشهرى 500 جنيه للدرجة السادسة و650 جنيهًا للثالثة و700 جنيه للثانية و750 جنيهًا للأولى و900 جنيه للدرجة الممتازة، والتي من المقرر أن تصرف هذا الشهر ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.