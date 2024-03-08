الفراخ المشويه بتتبيلة الحاتي.. أحلي تتبيلة للفراخ المشوية زي المطاعم بعملها في دقايق والنتيجه هتطلع معاكى طرية ودايبة

تعتبر الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي، واحدة من الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من المطابخ حول العالم، وإنها طريقة رائعة لتجهيز الفراخ بطعم لذيذ ونكهة مميزة تستحق التجربة، إذا كنت من محبي الفراخ المشوية وترغب في تحضيرها في منزلك، فتتبيلة الحاتي هي الخيار المثالي لإضفاء النكهة المميزة على الفراخ، تعتمد تتبيلة الحاتي على مزيج من التوابل والأعشاب العطرية، التي تضفي الطعم اللذيذ والعمق على المشويات، يمكنك استخدام هذه الوصفة في العزومات والمناسبات الخاصة، أو حتى في وجبات العائلة اليومية، لإضفاء لمسة من التغيير والتميز على وجباتك.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية بخلطة الحاتي

تتميز هذه الوصفة بأنها سهلة التحضير وتستخدم مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، تتالف تتبيلة الحاتي التقليدية من مزيج من الثوم المهروس، وعصير الليمون، والكزبرة المفرومة، والكمون، والكركم، والبابريكا، والزعتر، والملح، والفلفل الأسود، يتم خلط هذه التوابل جيدا معا لتشكيل تتبيلة غنية بالنكهة والتي تعزز طعم الفراخ المشوية استمتع بتحضير هذا الطبق اللذيذ، وشاركه مع أحبائك واستمتع بطعمه الرائع والنكهة الشهية، التي تعطيها تتبيلة الحاتي الشهيرة.

مكونات تتبيلة الفراخ المشوية:

لإعداد تتبيلة الفراخ المشوية، ستحتاج إلى المكونات التالية:

– 1/4 كوب زيت زيتون

– 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

– 3 ملاعق كبيرة من صويا صوص منخفضة الصوديوم

– 2 ملاعق كبيرة من خل التفاح

– 2 ملاعق كبيرة من العسل

– 3 فصوص ثوم مهروسة

– 1 ملعقة صغيرة من الملح

– 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية:

في وعاء كبير، قومي بخلط جميع المكونات المذكورة بشكل جيد، حتى تتكون مزيجا متجانسا.

أضيفي قطع الفراخ إلى التتبيلة المحضرة، وقومي بتغطية الفراخ تمامًا بالتتبيلة.

اتركي الفراخ في التتبيلة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لامتصاص النكهة، ويمكنك أيضا تركها لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات للحصول على نكهة أعمق.

بعد فترة التتبيل المناسبة، يمكنك شواء الفراخ في الفرن أو على الشواية بحسب تفضيلك، تأكدي من تحويلها بانتظام لضمان تسوية اللحم واحتفاظه بالرطوبة.

مع هذه التتبيلة اللذيذة، ستحصل على فراخ مشوية ذات طعم رائع ونكهة مميزة، يمكنك تقديمها كوجبة رئيسية مع الأرز المبهر والسلطات الطازجة، وستكون وجبة لذيذة تستمتع بها مع عائلتك وأصدقائك، استمتع بتحضير هذا الطبق الشهي واستمتع بنكهته الغنية والمميزة.