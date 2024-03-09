استعلم عن نتيجتك الآن.. خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 2024

يعتبر اختبار الرخصة المهنية أحد أهم الإختبارات التي يجب على المعلمين اجتيازها لكي يمكنهم ممارسة مهنة التدريس بشكل منتظم في جميع المجالات التعليمية وفقا لمدة ومستوى محدد، ويأتي ذلك بهدف تحسين جودة التعليم وكفاءته، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في هذا المجال. وللحصول على الرخصة، يجب على المعلم أن يجتاز اختباران: الإختبار التربوي العام والإختبار التخصصي، ويتطلع العديد من المعلمين والمعلمات إلى اجتياز اختبارات الرخصة المهنية وينتظرون نتائجها للحصول على الرخصة المهنية، وتذكر بأنه سيتم نشر النتائج عبر الإنترنت على عدة منصات، وفي السطور القليلة القادمة سوف نتناول معكم خطوات الإستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية 1445 للمعلمين والخطوات اللازمة لمعرفة النتائج، بالإضافة إلى شروط التسجيل فيها، لذا يرجي متابعتنا.

خطوات الإستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 2024

يبحث العديد من المعلمين والمعلمات عن طريقة الإستعلام عن الرخصة المهنية، حيث أن بعد الإعلان عن نتيجة الاختبار، يتلقون رسالة نصية تفصيلية تحتوي على النتيجة، يمكنهم الإستعلام عن الرخصة المهنية عبر الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات المحددة

في البداية عليك الدخول علي موقع هيئة تقويم التعليم الرسمي.

ثم النقر علي خانة خدمات.

ثم تحديد خانة الخدمات الشخصية.

ثم تحديد خانة اختبارات الرخصة المهنية.

ثم تسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني.

ثم إدخال رقم الهوية، وكلمة السر، ثم النقر على خانة تسجيل الدخول.

ثم تحديد خانة النتيجة الورقية للرخصة المهنية.

انتقل إلى صفحة جديدة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بك وتفاصيل النتيجة.

خطوات الإستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 2024 عبر موقع قياس

كما يمكنك الإستعلام عن نتائج الرخصة المهنية عبر موقع قياس ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية عليك الدخول علي موقع قياس.

الرجاء تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور في الحقل المخصص.

ثم النقر على خانة انك لست روبوت.

ثم النقر على خانة نتائج الإختبارات المقدمة.

ثم تحديد خانة نتائج الرخصة المهنية 1445.

ثم تحديد خانة عرض التفاصيل.

يعرض أمامك كافة البيانات.

شروط التقديم في اختبار الرخصة المهنية 1445

هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر لدى المعلم ليكون قادرا على التقديم لإختبار الرخصة المهنية واجتيازه، والتي منها التالي:

يجب أن يمتلك المدرس تأهيلًا تعليميًا مناسبًا لمجال عمله.

ينبغي على المدرس تحقيق الدرجات المطلوبة للحصول على الترخيص.

ينبغي أن يتوفر لدى المعلم خبرة لا تقل عن المستوى الأدنى المطلوب لدرجته.

ينبغي للمعلم اجتياز اختبارات الترخيص المهني، سواء كانت عامة في مجال التعليم أو متخصصة.

درجات اختبار الرخصة المهنية 2024

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتحديد الدرجات لإختبار الرخصة وفق الخطوات التالية:

تتجاوز درجة القبول في رخصة الممارسين المهنية 50 درجة في الإختبار العام و50 درجة في الإختبار التخصصي.

تجاوز درجة القبول للحصول على رخصة مهنية تبلغ 70 درجة في الإختبار التخصصي و70 درجة في الإختبار العام.

معدل القبول في امتحان الرخصة المهنية للخبراء هو الحصول على أكثر من 80 درجة في امتحان التخصص و80 درجة في الإمتحان العام.

خطوات الإعتراض على نتائج اختبار الرخصة المهنية 1445

يمكن تقديم اعتراض إلكتروني على نتيجة اختبار الرخصة المهنية عن طريق اتباع الخطوات التالية: