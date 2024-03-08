25 ألف ريال سعودي بدون كفيل .. خطوات طلب السلفة الفورية عبر منصة سلفة .. وشروط الحصول عليها

يتسم إجراء طلب السلفة النقدية من خلال منصة سلفة الإلكترونية في السعودية بالسهولة بحيث يمكن للأفراد التقديم عن طريق الإنترنت باستخدام التطبيق الخاص بسلفة، حيث يتاح للمستخدمين الحصول على مبلغ يصل إلى 25 ألف ريال سعودي إيداع نقدي في حساباتهم، و نحرص اليوم على تبيان الشروط والأحكام الرئيسية اللازمة لإتمام عملية الحصول على المبلغ المالي بصورة عاجلة، وكذلك الإرشادات المتعلّقة بكيفية تقديم الطلب للسلفة. فيما يلي نعرض لكم كافة التفاصيل.

خطوات طلب السلفة النقدية من منصة سلفة للمواطنين السعوديين

ويستطيع الشخص السعودي تقديم طلب للحصول على سلفة عاجلة من خلال استخدام الهاتف النقال واليكم أهم الإجراءات اللازمة لتقديم طلب الحصول على قرض مالي عبر منصة سلفة المخصصة للمقيمين السعوديين، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع منصة سلفة الإلكتروني.

النقر على زر تحميل تطبيق منصة سلفة.

التسجيل في التطبيق ومن ثم طلب السلفة.

أحكام القرض المالي المقدم عن طريق واجهة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

شروط السلفة النقدية عبر منصة سلفة السعودية

توفر منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية فرصة للحصول على قروض تتراوح قيمتها بين ألف وخمسة وعشرين ألف ريال كحد أقصى للعاملين في كافة القطاعات سواء كانت عامة، أو خاصة، أو عسكرية. الخدمة متاحة أيضاً بنظام تقسيط منتظم بمدد تصل إلى ثمانية عشر شهراً، الأمر الذي جعل كثير من المواطنين السعوديين ممن يرغبون في الحصول على سلفة متحمسين لمعرفة الضوابط والمعايير التي حددتها المنصة للتقديم على هذه القروض، ويتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

عند طلب الحصول على سلفة مالية، يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدمين من موظفي القطاع العام أو الخاص لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

من الضروري أن تمتد فترة العمل للموظفين في القطاع العام لمدة لا تقصر عن ثلاثة أشهر.

على الموظف بالقطاع الخاص أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر في منصبه.

يُشار إلى أن أنظمة التمويل عن طريق السلف لا تفرض قيوداً على مكان العمل، إذ أن هذه الخدمة مفتوحة لكل السعوديين سواء كانوا يعملون ضمن القطاع العام أو الخاص في المملكة، بالإضافة إلى وجود بعض المعايير المُحددة للعاملين في القطاع العسكري، ومنها أن الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدمين من العسكريين يجب أن يتجاوز العشرة آلاف ريال سعودي.