امتلك ساعة ذكية بسعر مناسب للغاية! أفضل ساعات سمارت في مصر بعد التعويم: بمميزات عالية وتقنيات حديثة!

أصبح الكثير من الناس وخاصة فئة الشباب يرغبون في اقتناء ساعات ذكية ولكن ارتفاع أسعارها يمنعهم من لك ولا سيما بعد التعويم الأخير للجنيه وتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى، ولكن سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بعد التعويم أرخص ساعات سمارت في مصر تناسب الجميع.

مواصفات ساعة Huawei watch fit

من أكثر الساعات رواجا بين فئة الشباب هي ساعة Huawei watch fit والتي تعد من أجود أنواع الساعات الذكية وأيضا ذات سعر ومواصفات رائعة، وهذه هي أبرز مواصفاتها:

اسم الساعة Huawei watch fit حجم الشاشة ١،٦ بوصة نوع الشاشة Amoled مقاومة الماء يدعم مدة البطارية ١٠ أيام متواصلة

مميزات ساعة Huawei watch fit

يتساءل الكثيرون عن مميزات ساعة Huawei watch fit وهي كثيرة، ومنها ما يلي:

أولها أن تلك الساعة تتمتع بسعر مناسب جداً لكثير من الفئات وتتمتع أيضاً بكافة المميزات التي تتمتع بها الساعات الأصلية.

بالإضافة إلى الشاشة الكبيرة، والمميزات الصحية العديدة والرائعة.

مواصفات ساعة Xiaomi Mi Band 6

تتميز أيضاً ساعة Xiaomi Mi Band 6 بمميزات عديدة أهمها أن سعرها يصل إلى ٨٠٠ جنيه مصري.

بمميزات عديدة أهمها أن سعرها يصل إلى ٨٠٠ جنيه مصري. كما تتميز أيضاً تلك الساعة بشاشة كبيرة من نوع Amoled بحجم ١،٦ بوصة.

كما تتميز أيضاً ببطارية كبيرة يمكنها العمل حتى ١٤ يوما متصلة بالإضافة إلى قوة شحن كبيرة.

كما تحتوي أيضاً على مميزات أخرى للحفاظ على الصحة كتمكنها من القدرة على قياس ضغط الدم وقياس نسبة الأكسجين في الدم.

بالإضافة أيضاً إلى أنها تدعم الكثير من الرياضيات الصحية للحفاظ على صحة الإنسان.

ساعة Realme Watch 2

والساعة الأخرى أيضاً التي تحتوي على مميزات رائعة وسعر في متناول الجميع هي ساعة Realme Watch

حيث يصل سعر تلك الساعة حوالي ١٣٠٠ جنيه مصري.

كما تتميز أيضاً تلك الساعة بأنها تدعم شاشة LCD بحجم ١،٤ بوصة.