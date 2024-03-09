اضبط القناة بأعلي جودة.. تردد قناة الفجر الجزائرية Elfajr TV الجديدة 2024 علي جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات الفضائية الأكثر شهرة في العالم العربي، وتتمتع بشعبية كبيرة بين المشاهدين وذلك بفضل حقها الحصري في بث العديد من المسلسلات التركية التاريخية ومنها المسلسل التركي التاريخي “قيامة أرطغرل” وحدث نجاحا كبيرا في الوطن العربي، حيث تم عرضه على القناة بجميع أجزائه وترجمته إلى اللغة العربية، كما تقوم بعرض مسلسل “المؤسس عثمان” والتي حققت نجاحا مماثلا وتعرض حاليا مسلسل “صلاح الدين فاتح القدس” بجودة عالية، يمكن استقبالها على مجموعة واسعة من الأقمار الصناعية بما في ذلك النايل سات والعرب سات، ويمكنك ضبط تردد القناة دون الحاجة لأي مساعدة خارجية، حيث سنوضح للمستخدمين الراغبين في ضبط القناة التردد وكافة التفاصيل في السطور القادمة، لذا يرجى متابعتنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية Elfajr TV الجديدة 2024

زادت الإهتمام بالبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة حيث أنها القناة الأكثر شهرة في عرض العديد من المسلسلات التركية الشهيرة ومنها مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل صلاح الدين، وسوف نتناول معكم التردد الجديد والحصري لقناة الفجر الجزائرية لكي تتمتع بجميع المسلسلات التي تقدمها القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الاستقطاب أفقي H.

التردد 12034.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد 11034.

برامج ومسلسلات قناة الفجر الجزائرية

تلتزم قناة الفجر بتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات المحبوبة لدى العديد من متابعي القناة، وتشمل ما يلي:

مسلسل حب للإيجار: وهو مسلسل تركي عبارة عن قصة رومانسية تحكي عن قصة حب تنشأ بين موظفة ومديرها في العمل.

مسلسل الحفرة: وهو مسلسل تركي وهو عبارة عن قصة حياة رجل العصابات كاراداغ وجهود مطاردته في إسطنبول.

مسلسل قيامة عثمان: وهو مسلسل تركي تاريخي يجسد حياة السلطان العثماني أرطغرل بن عثمان ومسيرته.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي: وهو مسلسل تركي تاريخي يتناول قصة نضال وصراع البطل صلاح الدين الأيوبي.

البرامج الترفيهية: تقدم برامج ترفيهية وحوارية.

البرامج الإخبارية: تقدم أخبار جديدة عن الأحداث في الجزائر والوطن العربي.

طريقة استقبال القناة على جهاز الإستقبال

يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك، يدويا من خلال اتباع الخطوات التالية :