تعليق مورينيو على فوز الأهلي في مباراة كأس مصر ” الزمالك لايستحق الفوز” وأعجبني هدف إمام عاشور

علق المدرب الفني العالمي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما، كشف عن رأيه في الأهداف التي سجلها الأهلي في مباراته مع الزمالك، وأكد أن الهدف الأول كان أفضل من الهدف الثاني بسبب التمركز الجيد والتوقيت المناسب للاختراق بين دفاعات الزمالك، وذلم خلال الاستوديو التحليلي لمبارة القمة بين الأهلي والزمالك والتي عقدت في المملكة العربية السعودية.

تعليق مورينيو على لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وأشار مورينيو خلال تحليله في استوديو قناة أون تايم سبورت إلى أن فريق الزمالك لم يستحق الخسارة، وأن لاعبي خط الدفاع في الفريقين قدموا أداءً قويًا خلال المباراة، وأكد مورينيو أنه موجود في السعودية لمدة 48 ساعة فقط ولم يكن على علم بأي مفاوضات تتحدث عنها وسائل الإعلام السعودية بشأن تدريب أحد الأندية السعودية في المستقبل القريب.

فوز الأهلي على الزمالك

ونجح فريق الأهلي في الفوز ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد “الأول بارك” في مدينة الرياض السعودية، وسجل أمام عاشور الهدف الأول والذي فاز بجائزة رجل المبارة، وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع، وعلق مورينيو على المباراة قائلاً ” النهايات تكسب ولا تلعب” وأن الزمالك لم يستحق الفوز بالمباراة، ويعد هذا الفوز هو اللقب 39 في تاريخ الكأس، والذي لعب لأول مرة في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير من الفرقتين، وفعاليات وحفلات كبيرة قبل وبعد المباراة احتفالاً بفوز الفريق الفائز بالكأس.