تشتهر المطابخ العربية بأصناف كثيرة من الأكلات الشهية ومنها كبة الأرز العراقية التي تعد من أطيب الوصفات التي تقدم على المائدة في المناسبات، فإذا كنتي من هواة التجديد في الأكلات التي تقدميها لأسرتك إليكي هذه الوصفة المميزة لعمل كبة الأرز العراقية خطوة بخطوة وبالمقادير المضبوطة للحصول على أكلة طيبة المذاق تزين مائدتك في شهر رمضان المبارك.

مكونات كبة الأرز العراقية

تحتوي هذه الوجبة على مكونات بسيطة وهي كما يلي: –

2 بصلة كبيرة.

كيلو ونصف لحم مفروم.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقدار ملعقة كبيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

كوب من البقدونس.

2 حبة بطاطس مسلوقة.

4 أكواب أرز متوسط الحبة.

2 ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة كركم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة عمل كبة الأرز العراقية وهي كما يأتي: –

نضع البصل المقطع في مقلاة ساخنة بها ربع كوب من الزيت مع التقليب حتى يذبل، ثم نضيف كيلو ونصف من اللحم المفروم مع متابعة التقليب حتى يتغير لون اللحم. نضيف ملعقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من البهارات السبعة، وملعقة صغيرة من كل من الفلفل والهيل المطحون، ونقلب جيدًا ثم نضيف كوب من البقدونس مع التقليب، ثم نرفع اللحم عن النار. نضع اللحم المفروم في مصفاة حتى نتخلص من أي سوائل وحتى يبرد تمامًا، ثم نغسل أربع أكواب من الأرز ونصفيها، ثم نضعها على النار مع كمية من الماء الساخن تغطي الأرز، وإضافة ملعقتين كبار من الملح وملعقة صغيرة من كل من الكركم والبهارات السبعة، ونترك الأرز حتى ينضج تمامًا. عندما يبرد الأرز يتم طحنه بمفرمة اللحم اليدوية، ثم ندهن يدنا بالزيت ونعجن الأرز المطحون مع البطاطس المهروسة حتى يصبح القوام مثل العجين.

طريقة تشكيل كبة الأرز العراقية

سوف نتعرف على طريقة تشكيل الكبة العراقية وهي كما يلي: –