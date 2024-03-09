لمحبي ألعاب المغامرات الإعلان عن النسخة النهائية من لعبة Ghost of Tsushima Director’s Cut

أعلن استوديو Nixxes هذا الخبر عبر مدونة PlayStation Blog، وأكد أنه عمل على تطوير النسخة لمدة عام كامل. ستتضمن نسخة Director’s Cut من اللعبة اللعبة الأصلية بالكامل، بالإضافة إلى توسعة Iki Island ووضع لعب تعاوني جماعي عبر الإنترنت بعنوان Legends، وستتميز نسخة الكمبيوتر الشخصي من Ghost of Tsushima Director’s Cut بميزات خاصة تتوافق مع المنصة، مثل معدلات إطارات عالية الدقة ومجموعة كاملة من الإعدادات الرسومية والإعدادات المسبقة. كما أكد استوديو Nixxes دعم دقة الشاشة الواسعة، حيث ستتم تحسين اللعبة لتدعم الأشكال النسبية 21:9 و 32:9، والدقة المبالغ فيها 48:9 لإعدادات شاشات متعددة.

لعبة المغامرات Ghost of Tsushima Director’s Cut

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم Ghost of Tsushima Director’s Cut تقنيات تحسين الأداء مثل Nvidia DLSS 3 و AMD FSR 3 و Intel XeSS، مع خيارات لترقية الذكاء الاصطناعي وتوليد الإطارات. ستتيح لأصحاب أجهزة متقدمة استخدام Nvidia DLAA أو FSR 3 Native AA لتحسين جودة الصورة بشكل أكبر، وستدعم نسخة الكمبيوتر الشخصي من اللعبة أيضًا وحدات التحكم، ولكن وحدة التحكم DualSense لجهاز PlayStation ستوفر تجربة أكثر تفاعلًا من خلال ردود الفعل التلقائية وميزات اللعب المتكيفة.

الإعلان عن إصدار لعبة Ghost of Tsushima Director’s Cut

تم إصدار Ghost of Tsushima Director’s Cut بصورة حصرية لجهاز PlayStation 4 في عام 2020، وتم إصدار نسخة Director’s Cut التي تتضمن توسعة قصة جزيرة Iki في عام 2021 لأجهزة PlayStation 5 وPlayStation 4. تدور أحداث اللمنتظر أن تصدر لعبة Ghost of Tsushima Director’s Cut، وهي لعبة مغامرات وحركة في عالم مفتوح من تطوير Sucker Punch، على أجهزة الكمبيوتر الشخصي. يأتي ذلك ضمن استراتيجية إصدار الألعاب الحصرية لجهاز PlayStation على نظام Windows.