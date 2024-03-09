اخيرا على MBC مصر.. موعد عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وجميع القنوات الناقله بجوده hd

يتشوق الجمهور لمشاهدة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2024 حيث يترقب الجمهور مع بداية رمضان ماراثون المسلسلات الدرامية ويشارك هذه السنة في الماراثون الرمضاني الفنانة سلمى أبو ضيف مع الفنانة الشابة ليلى زاهر في عمل درامي مسلي يناقش الطبقة المتوسطة التي تحاول جني المال عبر المنصة الإلكترونية تيك توك ومما يميز المسلسل مشاركة مجموعة من الفنانين الشابين في المسلسل وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل الدرامي القادم في رمضان.

قنوات عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

سيعرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة على عدة قنوات مصرية شهيرة ويعرف المسلسل الرمضاني بقصته الدرامية التي تناقش قصة فتيات الطبقة المتوسطة التي يقومون بنشر فيديو على منصة تيك توك ليجني مشاهدات وأرباحًا عالية ومن أهم القنوات الناقلة للمسلسل هي التالي:

سيعرض المسلسل الدرامي القصير والمكون من 15 حلقة مقرر عرضها في شهر رمضان الكريم 2024 على شبكة قنوات MBC مصر

سيعرض المسلسل الدرامي الشبابي على المنصة الرقمية الشهيرة منصة شاهد الإلكترونية

أهم الأبطال في المسلسل

يشارك في المسلسل الرمضاني عدد من النجوم الشابة ومن أهم الأسماء المشاركة في العمل هما التالي: