الكنافة بالمانجا بأسهل طريقة وأحلى من المحلات

تحرص ربات البيوت على حفظ المانجا في الفريزر لاستخدامها في إعداد العصير والحلويات والآيس كريم، وتعد الكنافة بالمانجا من ألذ وصفات الحلويات التي تنال إعجاب كل أفراد الأسرة لمذاقها المميز، كما أننا نستطيع تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة لن تستغرق الكثير من الوقت، ولكل محبي الحلويات الباردة تابعونا لنتعرف على طريقة عمل الكنافة بالمانجا أحلى من المحلات.
مكونات عمل الكنافة بالمانجا
يحتوي هذا النوع من الحلويات على مكونات معروفة وهي كما يلي: –
- نصف كيلو كنافة.
- 200 جرام زبدة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.
- 2 ثمرة مانجا.
- كوب وربع كريمة بودرة.
- كوب وربع حليب بارد.
مكونات الشربات
- كوب ونصف سكر.
- كوب ماء.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة عمل الكنافة بالمانجا
سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير الكنافة بالمانجا وهي كما يأتي: –
- لعمل الشربات نضع كوب ونصف من السكر مع كوب ماء في إناء على النار حتى نصل لدرجة الغليان، ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار.
- نقطع نصف كيلو من الكنافة إلى قطع صغيرة باستخدام السكين أو محضرة الطعام، ثم نضع الكنافة في مقلاة بها 200 جرام زبدة مع التقليب الجيد على نار هادئة حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخفق المانجا في محضرة الطعام أو نقطعها مكعبات صغيرة، ثم نخفق كوب وربع من الكريمة البودرة مع كوب وربع من الحليب البارد بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام كريمي متماسك.
- نوزع الشربات البارد على الكنافة ونقلبها جيدًا، ثم نوزع نصف كمية الكنافة في صينية بايركس بحجم متوسط ونضع الكريمة في كيس الحلواني ونوزعها على الكنافة.
- نوزع المانجا على طبقة الكريمة، ثم نضيف طبقة ثانية من الكنافة، ثم الكريمة ونوزع المانجا على وجه الصينية.
- ندخل الصينية الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم وبألف صحة وعافية.