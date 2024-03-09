الكنافة بالمانجا بأسهل طريقة وأحلى من المحلات

تحرص ربات البيوت على حفظ المانجا في الفريزر لاستخدامها في إعداد العصير والحلويات والآيس كريم، وتعد الكنافة بالمانجا من ألذ وصفات الحلويات التي تنال إعجاب كل أفراد الأسرة لمذاقها المميز، كما أننا نستطيع تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة لن تستغرق الكثير من الوقت، ولكل محبي الحلويات الباردة تابعونا لنتعرف على طريقة عمل الكنافة بالمانجا أحلى من المحلات.

مكونات عمل الكنافة بالمانجا

يحتوي هذا النوع من الحلويات على مكونات معروفة وهي كما يلي: –

نصف كيلو كنافة.

200 جرام زبدة.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

2 ثمرة مانجا.

كوب وربع كريمة بودرة.

كوب وربع حليب بارد.

مكونات الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة عمل الكنافة بالمانجا

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير الكنافة بالمانجا وهي كما يأتي: –