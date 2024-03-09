طريقة عمل الطحينة الخام علي اصولها احلي من الجاهزة مش حتفصل ولا تجمد

تعتبر الطحينة الخام خيارًا صحيًا وشهيًا لإضافتها إلى نظامك الغذائي فهي غنية بالبروتين والألياف والأحماض الدهنية الصحية جرب تحضير الطحينة الخام في المنزل بنكهتها اللذيذة والطازجة لا تتردد في تجربة هذه الوصفة السهلة والمشوقة لتحضير الطحينة الخام في منزلك واستمتع بمذاقها الرائع وفوائدها الغذائية وتعد الطحينة عنصرًا أساسيًا في العديد من الوصفات العربية، من الحمص والفول إلى الحلويات مثل الحلاوة الطحينية تتميز الطحينة الخام بطعمها الغني وفوائدها الصحية العديدة، فهي غنية بالبروتين والكالسيوم والألياف، ومضادات الأكسدة.

مكونات عمل الطحينة الخام :

2 كوب سمسم أبيض أو أسود

1 كوب زيت نباتي ( زيت زيتون أو زيت دوار الشمس)

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب دقيق (اختياري)

طريقة عمل الطحينة الخام

سخني مقلاة على نار هادئة. أضيفي السمسم وقلبّيه باستمرار حتى يصبح ذهبي اللون. ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد تمامًا. ضعي السمسم المحمّص في الخلاط الكهربائي. أضيفي الملح واخلطيهما جيدًا. قم بتشغيل الخلاط على سرعة عالية لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح السمسم ناعمًا جدًا. أضيفي الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى تحصلي على القوام المطلوب. يمكنك إضافة المزيد من الزيت إذا كانت الطحينة سميكة جدًا. إذا كنت ترغبين في قوام أكثر كثافة، يمكنك إضافة الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط. ضعي الطحينة في وعاء محكم الإغلاق واحفظيها في الثلاجة. تبقى الطحينة الخام صالحة للاستخدام لمدة 3-4 أشهر.

بعض الأسرار لنجاح صنع الطحينة الخام: