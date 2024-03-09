شوف النهاردة بكام… مفاجئة في أسعار الدواجن اليوم السبت 2024/3/9 في الاسواق والمحلات

أصبحت عملية متابعة الأسعار اليومية وخاصة أسعار الدواجن اليوم من اهتمامات كافة المواطنين بعد المؤشرات الأخيرة حول انخفاض الأسعار، كذلك بعد أن أصبحت مصر من ضمن الدول التي حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة، ولم تعد تستورد الدواجن مثل السابق، بل أيضاً أصبحت من الدول المصدرة لها، وجاء ذلك بعد مجموعة الإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة لتطوير عملية تربية الدواجن وتجارتها.

أسعار الدواجن اليوم

قد سجلت أسعار الدواجن اليوم نحو ما يتراوح بين 108 إلى 112، ويختلف السعر السابق اختلافات بسيطة باختلاف التجار، وكان ذلك السعر وفق الأسعار المتداولة داخل بورصة الدواجن، ويتضح من ذلك عدم وجود فروق كبيرة بين أسعار الأمس واليوم، أما بالنسبة إلى بورصة الدواجن العمومية فقد جاءت أسعار الدواجن بها حوالي من 90 جنيها لـ 92 جنيها، وكان الهدف من ذلك هو إعطاء فرصة لزيادة الصادرات من الدواجن المصرية إلى الدول الأخرى، حيث قد وصل حجم الإنتاج المحلي من الدواجن في اليوم الواحد نحو ما يقرب 4 مليون والأمر نفسه بالنسبة إلى إنتاج البيض.

جاءت أسعار الدواجن البيضاء تبعاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية كما هو موضح: