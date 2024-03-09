هام وعاجل.. تحديد مواعيد العمل الرسمية في الامارات خلال شهر رمضان 2024 في القطاع الخاص والحكومي

نستعرض لكم عبر موقع البديل مواعيد العمل الرسمية في الإمارات خلال شهر رمضان 2024، ومع حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام أُعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات عن جداول العمل الرسمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص.

مواعيد العمل الرسمية في الأمارات خلال شهر رمضان2024

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات جدول العمل خلال شهر رمضان المبارك للقطاع الحكومي العام، والذي جاء كالتالي:

من يوم الإثنين حتي الخميس يكون الدوام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا بعدد ساعات عمل يبلغ 5 ساعات ونصف.

يوم الجمعة يكون الدوام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا بمدة عمل تصل إلى 3 ساعات.

السبت والأحد يكونان عطلتين رسميتين، بينما يُسمح للجهات والوزارات الاتحادية بتطبيق نظام الدوام المرن خلال هذا الشهر بنسبة تصل إلى 70% مع إمكانية العمل عن بعد يوم الجمعة.

بينما أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات بتخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بمقدار ساعتين يوميًا، دون مخالفة بنود المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، والذي ينظم علاقات العمل وتعديلاته في الإمارات، ويُشدد على أن كل جهة خاصة مسؤولة عن تحديد مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وفقًا لخدماتها المقدمة.

ساعات العمل في الإمارات خلال رمضان 2024 للمدارس

تقدم لنا أجواء شهر رمضان المبارك برحابتها رحلة تعليمية يسيرة للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة المعرفة والتنمية البشرية لضمان بيئة تعليمية ملائمة لاحتياجات الصائمين، حيث أُصدرت إرشادات تنظم ساعات الدوام الدراسي خلال هذا الشهر الكريم.