بشرى سارة … انخفاض في أسعار الدواجن والبيض خلال رمضان 30%

ننشر إليكم متابعة لمتوسط أسعار الدواجن على مدار الفترة القادمة في رمضان 2024 في مصر وفقًا لما جاء في سوق الدواجن المصري، حيث أكد رفيق قاسم، مدير قطاع الدواجن في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وسوف نوفر إليكم التفاصيل الكاملة لمتوسط تراجع أسعار الأعلاف والبيض والدواجن.

أن الفترة القادمة تعمل الدولة على توفير الأعلاف مثل الذرة والصويا والخدمات مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان نتيجة لإنخفاض سعر الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأعلاف من الصويا والذرة الصفراء، وقد أشار إلى أن انخفاض الأسعار يعود أيضاً إلى دخول مربين جدد في دورات الإنتاج بالتزامن مع استقرار أسعار الدولار.

استمرار انخفاض أسعار الدواجن في رمضان

هذا وقد أضاف أنه تم انخفاض أسعار البيض بالفعل من 155 جنيها للكرتونة إلى 141 جنيها للكرتونة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإنخفاض خلال شهر رمضان بسبب تخزين التجار لإحتياجاتهم، إضافة إلى تقليل العرض من الدواجن بسبب خروج بعض المربين الصغار، وبناء عليه فإنه من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاض كبير خلال الفترة المقبلة ويعود السبب إلى انخفاض أسعار العلف بنسبة تتراوح بين 25% و 30%وفي هذا السياق، من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر رمضان بسبب هذا الإنخفاض في أسعار الأعلاف.

وقد أكد قاسم إن إفراجات الأعلاف مستمرة ولها تأثير إيجابي على انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى عدم وجود مشكلة في توفر الأعلاف وأن أسعار الذرة والصويا تتراجع يوميًا، وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقدم الدعم للمستهلكين من خلال معرض “خير مزارعنا لأهالينا” على أن يعود كافة الإنتاجات لجميع المواطنين مما تعود الأسعار مستقرة بشكل جيد بداية من شهر رمضان