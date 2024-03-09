مسلسلات رمضات 2024.. موعد عرض مسلسل صلة رحم وجميع القنوات الناقله بجوده عاليه HD
يبحث كثير من الناس عن المسلسل الدرامي مسلسل صلة رحم حيث يعتبر المسلسل الرمضاني من أهم المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني وهذا لأن المسلسل الرمضاني يناقش قصة اجتماعية شائكة تهم كافة فئات المجتمع ويلعب دور البطولة الفنان الموهوب إياد نصر والمعروف بأعماله القيمة ويعرض المسلسل قصة الأزواج الذين يضطرون إلى استئجار الرحم حتى يتمكنوا من الإنجاب ومن المتوقع للمسلسل الشائك أن ينول على نسبة مشاهدات عالية نظرًا لأهمية القضية التي يناقشها المسلسل وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل الرمضاني.
مسلسل صلة رحم
يبحث كثير من المشاهدين عن مسلسل صلة الرحم والذي يناقش قصة دكتور التخدير الذي يشعر بالذنب بعد تسببه لزوجته في حادث يمنعها من الإنجاب مما يجعلهم يلجئون إلى استئجار الرحم ويناقش المسلسل جميع جوانب القضية سيعرض في شهر رمضان المبارك لعام 2024 ويعرض المسلسل على القنوات التالية :
- يعرض المسلسل الدارمي على شبكة قنوات MBC مصر ويعرض لمدة 30 حلقة طيلة شهر رمضان المبارك وهذه الأحداث الشيقة التي يناقشها المسلسل
- يعرض أيضًا المسلسل على منصة شاهد الإلكترونية طيلة الشهر الكريم
- يعرض أيضًا المسلسل على منصة Watch it التلفزيونية
أهم الأسماء في المسلسل الرمضاني
يشارك في المسلسل الرمضاني العديد من النجوم اللامعة في المجال ومن أهم الأسماء المشاركة في العمل الدرامي مايلي:
- يشارك في دور البطولة الفنان إياد نصار
- تشارك أيضًا في دور البطولة الفنانة الجميلة يسرا اللوزي
- الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد
- الفنان محمد جمعة
- تأليف الأستاذ هشام عبيه
- ويقوم بدور الإخراج الأستاذ تامر نادي