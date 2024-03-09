now.. تحديد موعد صرف زياده المتقاعدين في عمان 2024 بنسبة 3% من موقع التأمينات الاجتماعية

ننشر لكم موعد صرف زياده المتقاعدين في عمان 2024، حيث تسعى سلطنة عمان لراحة مواطنيها ولاسيما أصحاب المعاشات منهم، لذا فقد قامت هيئة الشؤون الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن أنه سيتم العمل على زيادة رواتب المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة الوطن، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

موعد صرف زياده المتقاعدين في عمان 2024

يتطلع الكثيرون لمعرفة موعد صرف زياده المتقاعدين في عمان 2024، وقد قامت الحكومة بالإعلان عن أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 3% وذلك في ضوء جهود الحكومة لمساعدة مواطنيها في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة، ومن المتوقع أن تتم تلك الزيادة نهاية العام الجاري 2024، كما يتوقع أن ترتفع رواتب المتقاعدين في عمان بحوالي 3000 ريال عماني.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في عمان 2024

يمكن للمواطنين المتقاعدين الاستعلام عن الراتب الخاص بكل سهولة ويسر عن طريق زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عمان من هنا .

سجل دخولك إلى الموقع بطريقة صحيحة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة في الحقول المخصصة لها.

تحقق من صحة البيانات والمعلومات المدخلة.

قم بالنقر على خيار عرض الرواتب الشهرية للمتقاعدين.

انتظر بضع ثوان وستظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالرواتب الشهرية للمتقاعدين.

شروط صرف معاش التقاعد في سلطنة عمان

هناك عدة شروط يجب معرفتها والالتزام بها للحصول على راتب التقاعد في سلطنة عمان وهي على النحو التالي: