استعلم الآن عن مخالفات المرور بأكثر من طريقة والسداد أونلاين

نوفر إليكم الآن الخطوات الصحيحة والرسمية والمعلن عنها من وزارة الداخلية من أجل الإستعلام عن مخالفات المرور بالإضافة إلى تحديد كيفية تسديد غرامات المرور إلكترونيًا أو من خلال البريد، فضلا على توفير جميع التفاصيل المعلن عنها.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

ويمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية المتعلقة بسيارتك بسهولة من خلال القيام بالخطوات التالية:

زيارة موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي: رابط استعلام مخالفات المرور .

. اختيار أيقونة “الإستعلامات” المتاحة على الموقع.

تحديد نوع الإستعلام المطلوب، سواء كان ذلك بخصوص رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

النقر على أيقونة “الإستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة”.

إدخال بيانات لوحة السيارة، سواء الحروف مع الأرقام أو الأرقام فقط.

الضغط على أيقونة “إجمالي المخالفات” للحصول على نتائج الإستعلام.

طرق دفع مخالفات المرور

لتسديد مخالفات المرور عبر الإنترنت، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

تسجيل الدخول إلى خدمات نيابة المرور.

اختيار خيار الدفع.

تحديد طريقة الدفع المرغوبة، سواء كان الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

اتباع الإرشادات لإتمام عملية الدفع بنجاح.

بعد اتمام العملية بنجاح، ستتمكن من تسديد المخالفات بسهولة ويسر عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتب البريدي أو مكتب المرور.

خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

من أجل الإستعلام عن مخالفات السيارات عبر الرقم القومي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: