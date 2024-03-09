الهي عيالك عنك.. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال على النايل سات 2024 ” لولو مع الأطفال طول النهار والليل”

قنوات الأطفال هو كِنز مجهول هذه الأيام، حيث تقوم قنوات الأطفال بإلهاء الأطفال عن آبائهم وتعليمهم السلوك الطيب المحبوب والتعاليم الصحيحة في نفس الوقت، ومن ضمن القنوات التي تعرض محتوى مُناسب للأطفال وبالمجان تمامًا هي وناسة للأطفال، وبالفعل وجدنا البحث قائم عن تردد قناة وناسة بيبي، وخصصنا مقال اليوم للحديث عن تردد قناة وناسة لولو وطريقة تنزيل التردد على الريسفر، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

قناة وناسة من ضمن قنوات الأطفال المتخصصة في نقل عدد متنوع من الأناشيد على الأطفال، حيث المحتوى يتنوع ما بين ترفيهي وتعليمي بنفس الوقت، وتقوم القناة بتقديم أناشيد كثيرة منها تقدمها “لولو” وهي السبب الرئيسي في شهرة القناة، ومنها أناشيد أخرى تقدمها شخصيات أخرى سواء بمشاركة لولو أو بدونها، وتتواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بالإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد وناسه للأطفال 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيف تكتب التردد على الرسيفر؟

وضحنا لكم ما هو تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، ولكن عن طريقة التثبيت على جهاز الاستقبال، فتتلخص الخطوات في التالي: