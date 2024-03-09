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تبكير الصرف شهر مارس.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
تم إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتضمن زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة، وكان الهدف الأساسي من الزيادات هو رفع مستوى المعيشة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث تم تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تبلغ 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم بالتفاصيل ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر مارس مع توضيح الزيادات المعلن عنها رسميًَا.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس
عاجل.. وزير المالية قواعد صرف مرتبات مارس بعد إضافة الزيادات أعرف التفاصيل