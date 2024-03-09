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تبكير الصرف شهر مارس.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

mo saeedمنذ 15 دقيقة
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مواعيد تطبيق مواعيد صرف الزيادات

تم إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتضمن زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة، وكان الهدف الأساسي من الزيادات هو  رفع مستوى المعيشة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث تم تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تبلغ 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم بالتفاصيل ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر مارس مع توضيح الزيادات المعلن عنها رسميًَا.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس

التاريخيوم
21 مارسالخميس
24 مارسالأحد
25 مارسالإثنين
26 مارسالثلاثاء
27 مارسالأربعاء

حيث أعلنت وزارة المالية في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024 لمدة 5 أيام، حيث ستبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس

عاجل.. وزير المالية قواعد صرف مرتبات مارس بعد إضافة الزيادات أعرف التفاصيل

قيمة زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

الدرجةالمبلغ بعد الزيادة (جنيه)
قيمة الزيادة في الوظيفية الممتازة12,200
قيمة الزيادة في المدير العام9,200
قيمة الزيادة في العالية10,200
قيمة الزيادة في الأولى أو ما يعادلها8,200
قيمة الزيادة في الثانية8,000
قيمة الزيادة في الثالثة7,500
قيمة الزيادة في الرابعة7,000
قيمة الزيادة في الخامسة6,500
قيمة الزيادة في السادسة6,000

مواعيد تطبيق مواعيد صرف الزيادات

وقد أعلنت المالية في القطاعين العام والخاص بأن المرتبات بالزيادة بداية من قبض شهر مارس مع شهر رمضان المبارك وبالتحديد في الأسبوع الثاني من شهر رمضان على أن يحصل كافة الموظفون في الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة على مرتباتهم بالإضافة إلى الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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mo saeedمنذ 15 دقيقة
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