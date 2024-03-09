تبكير الصرف شهر مارس.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

تم إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتضمن زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة، وكان الهدف الأساسي من الزيادات هو رفع مستوى المعيشة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث تم تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تبلغ 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم بالتفاصيل ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر مارس مع توضيح الزيادات المعلن عنها رسميًَا.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس التاريخ يوم 21 مارس الخميس 24 مارس الأحد 25 مارس الإثنين 26 مارس الثلاثاء 27 مارس الأربعاء حيث أعلنت وزارة المالية في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024 لمدة 5 أيام، حيث ستبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس