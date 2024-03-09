بكام النهارده.. مفاجئة غير متوقعة في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 9 مارس 2024 في جميع المصانع

يبحث الكثير من الأفراد المهتمين بالمواد الخاصة بالبناء مثل الأسمنت والحديد عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، والذي أصبح من الأمور المهمة لديهم في ظل عدم الاستقرار في الأسعار خلال الفترة الحالية مع وجود أنباء عن تراجع أسعار الحديد والأسمنت، وذلك يرجع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا والإنتاج المتزايد من الحديد والأسمنت.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

جاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في تراجع عن الأيام السابقة، وبالنسبة إلى سعر الحديد كان كما يلي:

في البداية كان سعر طن الحديد لدى كل من الجارحي وعن والداخلية نحو ما يصل إلى 48000 جنية.

يلي الشركات السابقة سعر طن الحديد لدى شركات بشاي وحديد المصريين وحديد العشري وحديد بيانكو وحديد عطية، والذي هو 47500 جنية.

يليهم سعر طن الحديد في شركات السويس للصلب وحديد الكومي وحديد مصر ستيل وحديد الجيوشي وحديد المراكبي، حيث قد وصل إلى 47000 جنية.

أسعار طن الأسمنت اليوم

أما عن سعر طن الأسمنت اليوم فقد سجل الأسعار التالية: