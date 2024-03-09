ننشر رابط الاستعلام عن منع السفر الكويت 2024 بالرقم المدني kuwaitplatform.com من وزارة العدل

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن منع السفر الكويت 2024، حيث تقوم الحكومة الكويتية بتقديم خدمات لا حصر لها لمواطنيها والتي منها خدمة الاستعلام عن منع السفر الواقع على الشخص، ويتم ذلك بسهولة ويسر من خلال الرقم المدني، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

الاستعلام عن منع السفر الكويت 2024

يمكنكم الاستعلام عن منع السفر الكويت 2024 بكل سهولة من خلال الرقم المدني بالخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بخدمة الاستعلام عن منع السفر من خلال الرابط الإلكتروني من هنا .

قم بالنقر على كلمة الاستعلام الشخصي.

أدخل رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص له.

أدخل بعد ذلك كلمة السر بطريقة صحيحة.

أدخل رمز التحقق المرئي الموجود أسفل الشاشة.

قم بالضغط على كلمة دخول.

توجه بعد ذلك إلى الخانة الخاصة بالاستعلام عن المعلومات المتعلقة بمنع السفر.

اطلع على كافة معلومات منع السفر.

الاستعلام عن منع السفر برقم القضية

يمكن أيضًا الاستعلام عن منع السفر برقم القضية بالخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل الكويتية.

انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من خلال القائمة اليمنى قم بالنقر على الاستعلام عن منع السفر برقم القضية.

قم بإدخال كافة البيانات التي تُطلب منك بدقة.

أضف كود التحقق المرئي.

انقر بعد ذلك على مربع البحث.

اطلع على كافة معلومات منع السفر.

ما هي شروط تقديم طلب إلغاء منع السفر في الكويت

هناك عدة شروط يجب معرفتها والالتزام بها حتى يستطيع الفرد إلغاء طلب منع السفر في الكويت وهي على النحو التالي: