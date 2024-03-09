احصل علي تمويل شخصي 15 الف ريال من منصة سلفة السعودية بدون كفيل الشروط والوثائق المطلوبة

منصة سلفة هي إحدى المنصات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات التمويل الشخصي عبر الإنترنت وتطبيق الجوال وتعد سلفة حلاً مبتكرًا ومرنًا للأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل فوري ومرن دون الحاجة إلى التعامل مع البنوك التقليدية أو تحويل رواتبهم وقد تأسست منصة سلفة في عام 2020 ومنذ ذلك الحين قدمت خدماتها للمواطنين والمقيمين في السعودية وتهدف سلفة إلى تسهيل وتبسيط عملية الحصول على التمويل الشخصي في وقت قصير.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل

تقدم منصة سلفة حلولاً تمويلية مميزة تلبي احتياجاتك المختلفة، سواء كانت تغطية نفقات طارئة أو تمويل مشروع صغير أو حتى شراء مستلزمات منزلية وهذه هي الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على تمويل من سلفة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 23 و60 عامًا. يجب أن يكون المتقدم موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو العسكري. مدة العمل في القطاع الخاص: 3 أشهر على الأقل. مدة العمل في القطاع الحكومي: 6 أشهر على الأقل. الراتب الشهري في القطاع الخاص: 5000 ريال على الأقل. الراتب الشهري في القطاع الحكومي: 5000 ريال على الأقل. الراتب الشهري في القطاع العسكري: 10000 ريال على الأقل. يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل سليم ودقيق. بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، قد تطلب منصة سلفة بعض الوثائق الإضافية مثل كشف حساب بنكي وخطاب من جهة العمل.

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل