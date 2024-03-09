خطوات وطريقة عمل البقلاوة المقرمشة في المنزل .. استعدي لحلويات رمضان سهلة وبسيطة

بعد عدة أيام، سيبدأ شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر شهر العزومات والتجمعات العائلية، وخلال هذا الشهر، حيث يحرص الناس على تقديم أشهى الأكلات والوصفات لتزيين السفرة الرمضانية، ومن الحلويات المشهورة التي تشتهر خلال هذا الشهر هي البقلاوة، التي يحبها الكثيرون خلال الصيام، سنتعرض معكم كيفية تحضير البقلاوة في المنزل بكل سهولة بخطوات بسيطة.

أولًا: مكونات البقلاوة

رقائق جلاش.

كوب من مجموعة المكسرات.

ملعقة قرفة مطحونة.

ربع كوب سكر.

كوب زبدة.

كوب ماء.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب عسل.

ثانيًا: طريقة تحضير البقلاوة

في البداية قوم بوضع العسل، الفانيليا، السكر، والقرفة في وعاء على النار. ثم بعد ذلك بعد مزج المكونات، أضف الماء مع التحريك المستمر لبضع دقائق، ثم دع الخليط يبرد. قم بفرد طبقات الجلاش في صينية مدهونة بالزبدة أضف مجموعة من المكسرات وبعض خليط السكر بين الطبقات. ضع الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون ثم قم بسكب باقي الخليط فوق البقلاوة وقدمها.

طريقة عمل البقلاوة بالشكولاتة

أولاً: مكونات البقلاوة بالنوتلا

رقائق جلاش (أو بسكويت الشاي أو بسكويت البسكويت)

200 جرام شوكولاتة (يمكن استخدام شوكولاتة حلوة أو داكنة حسب الذوق)

كوب مجموعة المكسرات (مثل اللوز، الجوز، الفستق)

ثانياً: طريقة تحضير البقلاوة بالشوكولاتة