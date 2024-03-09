تجربة قاسية؟ نصائح للتعامل مع غدر صديق عزيز من وحي مسلسل حق عرب: خطوات للشفاء والتغلب على الألم

يوجد العديد من المواطنين يريدون معرفة بعض النصائح للتخلص من غدر الصديق العزيز، حيث يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي ومن المؤكد عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يشارك أعداد كبيرة من نجوم الفن أما بالنسبة لأحداث المسلسل حق عرب تدور في حي الجمالية، كما يجسد أحمد العوضي دور عبد ربه وسوف تبدأ قصة المسلسل عند اكتشاف عبدربه خيانة أقرب الشخصيات لهم وهو عزت السويركي تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق بسبب رغبته في الإنتقام منه ووفقًا على تلك الأحداث سوف نعرض في هذا المقال نصائح تساعدك على التخلص من خيانة صديقك المقرب لك.

خذ القليل من الوقت للتفكير

لابد من تخصيص وقت للتفكير فيما حدث ولماذا حدث هذا وشعورك تجاه ما حدث؟ قم بعد ذلك بتحديد وقت للتأمل وتدوين اليوميات حيث تعد هذة الطريقة تعتبر علاجًا للتعامل مع مشاعرك.

التواصل مع أقرب المقربين

قم بالتحدث مع الأفراد المقربين لديك لكي تحصل منهم على الدعم والراحة ولكي تساعدك في ترتيب أفكارك، كما يمكنهم أن يقدموا لك نصيحة لكي تتغلب على هذا الموقف.

التواصل مع صديقك الذي خانك

لابد أن تكرر سلاح المواجهة في تلك العلاقة حيث من الأحسن أن تتواصل مع ذلك الصديق فمن الممكن أن يشرح لك الأمور وبعد ذلك تسامحه.

تجنبه

إذا كنت لا ترغب في التحدث مع صديقك عن سبب خيانته لك فتجاهله، حيث يمكنك القيام بذلك من خلال عدم قبول دعوته عندما يدعوكم، بالإضافة إلى لا ترد على رسائله وهذا يضم عدم التواصل معه من خلال الرسائل النصية أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.