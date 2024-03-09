شوف هتقبض امتي وكام.. موعد صرف المرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

الشهر الأول لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لمرتبات الموظفين والموظفات هو شهر مارس الحالي، ونجد كثير من الموظفين يبحثون في الوقت الحالي عن موعد صرف المرتبات شهر مارس 2024 وأماكن صرف المرتبات، وكم سيكون المرتب بعد زيادته؟ وكل ذلك نذكره لكم عبر “البديل”.

موعد صرف المرتبات شهر مارس

سيكون مرتب شهر مارس للموظفين والموظفات هذه المرة شاملًا الزيادة التي بموجبها تم رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين، والمرتب سيتم صرفه على مدار خمس أيام، وذلك من أول يوم الخميس وإلى يوم الأربعاء، حيث ينزل المرتب في كل هيئة وجهة في أيام مُحددة من قِبل وزارة المالية من خلال كتاب دوري، وذلك لمنع التزاحم على الصرافات الآلية، وستكون المواعيد على النحو التالي:

أول أيام الصرف هو الخميس موافق 21 من شهر مارس لعام 2024.

يستمر الصرف ليكون اليوم الأخير يوم الأربعاء موافق 27 مارس لعام 2024.

علمًا بأن الصرف يكون من خلال الصراف الآلي ATM، بالإضافة إلى فروع البنوك في ساعات العمل الرسمية، وأيضًا من فروع بنك ناصر الاجتماعي في حال الاقتراض.

زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين

وضحنا موعد صرف المرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الأخيرة، وبالنسبة لقيمة الزيادة فهي 50%، حيث الحد الأدنى للأجور رُفع ليصل إلى مبلغ 6000 جنيه مصري، حيث الزيادة قيمتها من مبلغ 1000 إلى 1200 جنيه مصري، والزيادة تُحدد على حسب الدرجة التي يشغلها الموظف، علمًا بأن تلك الزيادة مستمرة الشهور القادمة وليس شهر مارس فقط، وكان من المفترض أن تكون بشهر يوليو، ولكن بُكر العمل بها من بداية مارس.