أشياء يجب استخراجها من الفريزر قبل رمضان حتى لا تفسد!

يوجد العديد من النساء يحتفظن بأطعمة مختلفة وبقايا خبز داخل الفريزر فهو أحسن صديق لهن في الأزمات، ولكن يوجد في بعض الأحيان لا يمكن للفريزر الحفاظ على الطعام طازج إلى الأبد، ومن المتعارف عليه يوجد أطعمة موجودة داخل الفريزر يفضل إزالتها منها قبل دخول شهر رمضان، سوف نتحدث في هذا التقرير عن هذه الأطعمة التي لابد من استخرجها من الفريزر بسبب اقتراب شهر رمضان.

خطأ معتاد في الفريزر

إذابة قطع الفراخ أو اللحم أو الخضار المجمد ثم عودتها مرة أخرى داخل الفريزر، عندما تقومين كل مرة بإذابة الثلج المتراكم داخل الطعام ثم إعادة تجميده فهذا يؤدي إلى زيادة فرص نمو البكتيريا.

نسيان بقايا الوجبات داخل الفريزر

لابد من تناول الوجبات المجمدة في غضون أربعة أشهر لكي تضمن سلامة الأغذية وفي حالة حدوث غير ذلك فهذا يؤدي إلى خفض جودتها بشكل واسع.

مكعبات الثلج ذات رائحة غير محبوبة

يعتقد العديد بأن مكعبات الثلج ليس لها رائحة ويمكن أن يكون الاعتقاد صحيح، ولكن في حالة إذا كان الثلج طازجة لكن في حالة تواجده لفترة كبيرة داخل الثلاجة مع مرور الزمن هذا يترتب عليه امتصاص الثلج الروائح والنكهات من الأطعمة الموجودة بجانبه.

معجنات بحشو الجبن

يمكنك الاحتفاظ بمعظم المخبوزات لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر أما بالنسبة للأطعمة التي تحتوي على الجبن أو الكريمه يجب أن تؤكل في غضون شهر لأن الكريمة والجبن عند تجميدها لفترة كبيرة من الوقت هذا ترتب عليه تغيير قوامهما وانفصالهما.