مشروبات رمضانية رائعة بدون سكر: استمتع بطعمها المنعش وفوائدها الصحية

أثناء شهر رمضان يعد المشروبات والعصائر لها أهمية كبيرة لأنه يحب الجميع تعويض الجسم عما فقده أثناء ساعات الصوم ولكي تحافظ على الصحة وحماية الجسم من اكتساب الوزن الزائد في رمضان يمكنكِ إعداد عدة مشروبات طبيعية بدون سكر وبالإضافة إلى تعطى لك قيمة غذائية كبيرة سوف نتحدث في هذا المقال عن هذا الموضوع بالتفصيل.

خطوات عمل مشروبات رائعة من غير السكر

أولاً عصير البرتقال والجزر

عصير البرتقال والجزر يحتوي على فيتامين سي الذي ينمي جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض وبالإضافة إلى احتوائه على فيتامين A الذي يساعد في الحفاظ على صحة البصر وصحة الجلد وهو غني بالألياف التي تنمي صحة الجهاز الهضمي ويسهم في منع الإمساك واحتواء أيضًا على الكثير من المعادن المهمة للجسم مثل هذه المعادن الكالسيوم ،المغنيسيوم، البوتاسيوم.

المقادير

ثمرة برتقالة مقشرة ومقطعة على هيئة قطع.

احضري جزر متوسطة الحجم وتقومي بجعلها على هيئة قطع.

خطوات عمل عصير الجزر والبرتقال

قومي بوضع شرائح البرتقال والجزر فى الخلاط واعصريها، كما يمكنكِ إضافة مكعبات من الثلج كما تريد ويقدم طازجاً.

تحضير عصير الجوافة باللبن

الجوافة تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين سي والألياف الغذائية التي تساهم في دعم الجهاز الهضمي بالإضافة إلى احتواء اللبن على البروتينات والكالسيوم التي تنمي صحة العظام وتقوية العضلات.

أولاً المقادير

ثمرتين من الجوافة الناضجة وتكون مقشرة ومقطعة على هيئه مكعبات.

كوب كبير من اللبن.

احضري مكعب الثلج.

خطوات تحضير عمل عصير الجوافة باللبن

سوف نوضح في السطور التالية طريقة تحضير عمل عصير الجوافة باللبن: