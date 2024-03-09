بعائد ‎%30.. أفضل شهادات بنك مصر الجديدة 2024 بعد رفع الفائدة 6 % ورفع سعر الدولار

نستعرض لكم عبر موقع البديل تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة 2024، حيث قرر بنك مصر إصدار شهادة جديدة بعائد فائدة نسبته 30% متناقصة، تحمل اسم “شهادة ابن مصر الادخارية لثلاث سنوات”، ويأتي هذا القرار لتلبية احتياجات العملاء مما يجعل هذه الشهادة من بين الخيارات الأمثل بين شهادات الادخار المشابهة في البنوك الأخرى، وتبرز فعاليتها بتلبية متطلبات العملاء بشكل ممتاز وتقديم عوائد جذابة، وسنقوم فيما يلي بتوضيح تفاصيل أكثر حول هذه الشهادة البنكية ذات العائد البنكي البالغ 30%.

شهادات بنك مصر الجديدة 2024

قرر بنك مصر إصدار شهادة ادخار جديدة بعوائد سنوية تصل إلى 30% في السنة الأولى، و 25% في السنة الثانية، و 20% في السنة الثالثة، وتشمل العوائد الربع سنوية نسبًا تصل إلى 27%، 23%، و 19% على التوالي، بينما تبلغ العوائد الشهرية 26% للسنة الأولى، 22.5% للسنة الثانية، و 19% للسنة الثالثة، ويتم تطبيق هذه النسب على الإصدارات الجديدة اعتبارًا من 6 شهر مارس الجاري 2024، وتتنوع فئات الشهادات بدايةً من ألف جنيه وتتضاعف بناءً على الفئة، وهي متاحة للمصريين والأجانب، ويمكن الحصول على هذه الشهادة عبر الإنترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر.

خطوات شراء شهادات بنك مصر الجديدة