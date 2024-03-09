اصنعي طحينة مميزة في البيت! خطوات سهلة لتحضير طحينة سمسم لذيذة: وداعاً للطحينة الجاهزة

تعتبر الطحينة من المقادير التي لا غنى عنها في البيت لأنها تصلح مع كل الاكلات لأنها تعد من المقبلات الشهية التي يعشقها كبير أو صغير داخل كل عائلة طريقة عمل الطحينة بالسمسم تقدم في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج لأن يمكنكِ إعدادها في البيت بكل بساطة وسهولة وبدون تكلفة سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة إعدادها بالتفصيل.

أولاً المكونات

سوف نوضح في هذه السطور المكونات لعمل الطحينة في البيت وهي تتمثل فيما يلي:

كوب كبير من بذور السمسم.

كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نص معلقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نوضح طريقة تحضير عمل الطحينه عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قومي بتحميص بذور السمسم قبل وضعها على النار متوسطة إلى منخفضة مع التقليب بإستمرار لكي يأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا.

قومي بوضع بذور السمسم المحمص في الخلاط لكي يتم ضربها وتفويتها.

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الدقيق ثم ضربها جيدًا مع الخليط السابق.

قومي بإضافة الزيت مع التقليب جيدًا لكي تحصلي على كريم ناعم.

ثم ضعيه بعد ذلك في برطمان من الزجاج، وقومي بحفظه داخل الثلاجة.

بعد النصائح لتخزين الطحين

قومي بحفظ الطحين في إناء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة شهر، سوف تجدي أنها تنفصل مثل زبدة الفول السوداني الطبيعية بعد مرور بعض الوقت داخل الثلاجة فيجب عليكِ إصلاح ذلك وهو تقليبها بشكل صحيح قبل استخدامه.