بوش رسميا الان.. موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لدفعة أبريل 2024 وطريقة الاستعلام برقم الهوية

يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة موعد صرف الدفعة الجديدة لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور في شهر أبريل، ويعتبر هذا البرنامج الحكومي أحد أهم البرامج التي تقدم الدعم المالي للأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط، سنتعرف من خلال موقع البديل على شروط الأهلية للحصول على الدعم وموعد إيداع الدفعة في شهر أبريل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لدفعة إبريل 2024

حددت وزارة الموارد البشرية السعودية تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل، حيث من المقرر أن يكون يوم الاثنين الأول من شهر أبريل 2024 ميلاديًا، حيث يتم دائماً الدعم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال كان هذا اليوم إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، سيتم تأخير أو تقديم الموعد بيوم واحد.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التعرف على شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية:

أن يكون المُتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل.

عدم السفر خارج المملكة لفترة تزيد عن 90 يومًا متتالية.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

أن يكون المُتقدم ضمن الفئات ذات الدخل المحدود.

عدم تجاوز دخل المُتقدم الحد المانع لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي.

الإقامة الدائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

الامتثال لجميع التعليمات الصحية والتعليمية للأبناء والزوجة المقررة من قبل وزارة الموارد البشرية.

عدم امتلاك أي أصول عقارية أو أراضي مسجلة باسم المُتقدم.

عدم إقامة المُتقدم في مؤسسات الرعاية أو الإيواء التابعة للحكومة.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور

لتحديث بيانات برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الرجاء اتباع الخطوات التالية: