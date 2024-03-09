وداعاً للبحث! تردد جميع قنوات النايل سات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024: استمتع بمتابعة مسلسلاتك المفضلة دون انقطاع

شهر رمضان المبارك على أبواب، اقترب معة الخير والبركة، رمضان يعني السعادة والبهجة التي تدخل في كل منزل في جميع المنازل العربية، مع اقترابة يبحث الكثير من المواطنين عن ترددات القنوات التي تبث مسلسلات رمضان، اليوم جئنا إليكم تردد جميع قنوات النايل سات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024 الحصرية، بالرغم من وجود الكثير من مواقع إلكترونية التي تعمل على عرض أفضل مسلسلات رمضان، لكن تعتبر قنوات تلفزيون تجعل المتفرج يستمتع أكثر أثناء مشاهدة المسلسل.

تردد جميع قنوات النايل سات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

لأننا نحرص على تقديم الأفضل لكم، سنقدم تردد جميع قنوات نايل سات التي تتيح أفضل مسلسلات رمضان 2024 على أعلى جودة:

تردد قنوات Mbc 2024

تردد قناة MBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قنوات MBC مصر 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة MBC مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة MBC دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة MBC العراق

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 112226.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قنوات dmc 2024

تردد قناة: 11092.

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط تردد القنوات

اضغط على قائمة الترددات.

انقر على إضافة تردد.

قم بتعديل التردد.

التأكد من معدل الترميز.

ادخل الاستقطاب.

ثم معامل تصحيح الخطأ.

ثم اضغط بحث وانتظر تنزيل القناة.

تردد قنوات on 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10850.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات سي بي سي

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قنوات النهار والحياة

تردد قناة النهار

تردد قناة: 11488.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الحياة