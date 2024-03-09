زبدة الفول السوداني بطعم رهيب في البيت! خطوات سهلة وبسيطة: استمتع بطعمها الغني وفوائدها الصحية

تعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي تحتوي على مقادير لكنها مميزة وجميلة في الطعم، كما يمكن أن تكون مقربة للأطفال بقوة لذلك نجد الطلب عليها في إرتفاع مستمر من الصغار والكبار، بالإضافة إلى دخولها في الكثير من إعداد الحلويات الشرقية سواء أو الغربية، سوف نعرض في هذا التقرير خطوات عمل زبدة الفول السوداني بمكونات بسيطة ومميزة.

خطوات عمل زبدة الفول السوداني

أولًا المقادير

سوف نوضح في السطور التالية مكونات عمل زبدة الفول السوداني وهي تتمثل فيما يلي:

كوب كبير من الفول السوداني.

ملعقة كبيرة من العسل.

نص كوب من زيت السمسم وزيت جوز الهند.

خطوات إعداد زبدة الفول السوداني

سوف نوضح في السطور التالية طريقة إعداد زبدة الفول السوداني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قومي بتحميص الفول بشكل صحيح.

قومي بعد ذلك بوضع في المطحنه لكي يتم طحنه بشكل صحيح.

بعد ذلك قومي بخلط الجميع.

ثم قومي بعد ذلك بوضعها داخل إناء زجاجي يكون محكم الغلق ثم ضعيها بعد ذلك داخل الثلاجة.

الدراسات الحديثة توضح أهمية الفول السوداني للطفل الصغير في منع الإصابة بالحساسية

الفول السوداني يسهم في وقت مبكر لبعض الأطفال في نظامهم الغذائي ويساعد أيضًا على تجنب الحساسية تبعاً لتوجيهات حديثة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ( AAp).

وأوضح الأطباء ذلك منذ سنوات حيث أعتقدوا أن تأخير السن الذي يتناول فيه الأطفال هو يكون أول مسببات الحساسية مثل الفول السوداني والحليب والبيض يمكن أن يساهم على تجنب الحساسية في وقت لاحق من الحياة، بالإضافة إلى عام 2008 وضحت إرشادات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال للآباء أنه لا يوجد سبب للرجوع عن تقديم هذه الأطعمة بعد عمر من أربعة إلى ستة أشهر.