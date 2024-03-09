متاح هنا.. رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024 من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

هناك الكثير من المواطنين المصريين الذين يبحثون حاليًا عن الطرق المختلفة للاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، حيث يعتبر هذا الكارت خاصًا بأصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ويتميز هذا الكارت بعدة خصائص، مما يثير تزايد الاهتمام والاستفسارات حوله.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

للاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، قامت وزارة الصحة بوضع مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها وهي كالتالي:

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة. اختيار قسم “أخبارنا”. النقر على الرابط المخصص للاستعلام عن الكشف الطبي لحاملي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. اختيار كلمة “استعلام” وإدخال الرقم القومي الخاص المكون من 14 رقم. النقر على كلمة “بحث” لعرض موعد الكشف الطبي والحصول على الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة.

الشروط الواجب توافرها فى الشخص المُتقدم

من خلال مقالنا هذا التابع لموقعنا الاخبارى البديل سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن الشروط الواجب توافرها في الشخص المُتقدم، حيث جاءت الشروط على النحو الأتي:

أولا: في البدايه يجب ان يكون الشخص المتقدم مصري الجنسيه. ثانيا: يجب أن يكون عمر المواطن بين 18 عاما وحتى 60 عام. ثالثا: كما ينبغي أن يكون الشخص المتقدم من العاملين بالعمالة الغير منتظمه. رابعا: يجب ان لا يمتلك أي أملاك عقارية باسمه. خامسا: يجب أن يكون من غير الحاصلين على أي منحة من المنح التي تقدمها الوزارة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدة مميزات لحاملي كارت الخدمات المتكاملة 2024، والتي تشمل إعفاءهم من الرسوم الجمركية عند شراء سيارات للمعاقين، والدمج في المدارس والجامعات، وإمكانية جمع معاشين في وقت واحد، وتخفيضات على وسائل المواصلات العامة، وفرص التوظيف بنسبة 5% في القطاعات الحكومية والخاصة، مع إعفائهم من الضرائب، وتوفير سكن حكومي مناسب، وإعفاء الأجهزة التعويضية من الرسوم الجمركية، وكشف مجاني في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى إعفائهم من المصاريف المدرسية.