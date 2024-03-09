وداعاً للقشرة! وصفة طبيعية للتخلص من القشرة نهائياً بخطوات سهلة: استمتعي بشعر صحي وخالي من القشرة

يوجد العديد من النساء يواجهون مشكلة قشرة الرأس والتي ترجع لأسباب منها الشعور بالتوتر أغلب الوقت وغيرها من الأسباب التي تؤدي لهذه المشكلة، كما يمكنك التخلص منها عن طريق علاج المشكلة الرئيسية ويتم ذلك باتباع وصفات طبيعية لإزالة القشرة من الرأس وهي تعتمد على خطوات سهلة سوف نوضحها لكم في هذا المقال.

وصفات طبيعية لإزالة القشرة من الرأس

وصفة خل التفاح لازالة القشرة من الرأس

سوف نوضح في هذا التقرير وصفة خل التفاح لإزالة القشرة من الرأس وتتمثل فيما يلي:

للتخلص من قشرة الرأس يتطلب منكِ إضافة بعض خل التفاح إلى الماء بأجزاء متساوية.

ثم قومي بغسل الشعر وضعى المزيج على شعر مبلل مع التدليك بلطف.

ترك هذة الوصفة 20 دقيقة لكى يجف.

قومى بغسل الشعر.

وصفة بذور الحلبة لإزالة القشرة من الرأس

بذور الحلبة تستخدم كعلاج وقائي لقشرة الرأس ويتمثل فيما يلي:

ويتم ذلك عن طريق وضع بعض بذور الحلبة في إناء صغير من الماء وتركها منقوع طوال الليل.

قومي بهرس البذور لكي تحصلي على عجينة ثم قومي بإضافة القليل من عصير الليمون إلى المعجون مع التقليب بشكل صحيح.

قومي بوضعها على فروة الرأس والشعر.

قومي بتركها لمدة 35 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب لك.

وصفة قشر البرتقال لإزالة القشرة من الرأس

يوجد الكثير من الأمهات تتساءلون عن وصفة قشر البرتقال لإزالة القشرة من الرأس، وهي تتمثل فيما يلى :