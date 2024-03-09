“تابع من هنــا”..موعد إيداع الدعم للدفعة الـ 76 من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع الدعم للدفعة الـ 76 لشهر مارس 2024 وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان 1445، من المعروف أن برنامج حساب المواطن واحد من أهم البرامج التي تقدم الحكومة السعودية من خلاله عدد من المنح والدعم المالي لعدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل ممن تتوافر فيهم عدد من الشروط الهامة، لمزيد من التفاصيل تابعوا الفقرات التالية.

موعد إيداع الدعم للدفعة الـ 76 من حساب المواطن

بدأ العمل ببرنامج حساب المواطن الحكومي في المملكة العربية السعودية في عام 2017، حيث ساعد الكثير من الأسر والمواطنين السعوديين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تخفيف جزء من الأعباء المالية التي تقع على عاتق المواطنين، حيث تم الإعلان عن موعد إيداع الدعم للدفعة الـ 76 من حساب المواطن على منصة أكس وأوضحت أن قيمة الدعم سيتم صرفها يوم الأحد المقبل العاشر من مارس 2024 الموافق 29 شعبان 1445.

الفئات المستحقة للدعم من حساب المواطن

فقد حددت الحكومة عدد من الفئات التي يمكنها الاستفادة من دعم حساب المواطن وهم: