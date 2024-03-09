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أحصل على 1000 جنية.. رابط التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024 عبر موقع القوى العاملة
قامت وزارة القوى العاملة المصرية بالإعلان عن إتاحة التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024 بعد قرار رئيس الجمهورية عن زيادة المنحة إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنية كما كان من قبل، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان للعمل على التحسين من وضع الأفراد الذين ليس لديهم عملاً ثابتاً يدر عليهم دخلاً شهرياً بشكل منتظم.
التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024
بالإمكان التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024 بكل سهولة، وذلك من خلال القيام بالإجراءات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة من هنا.
- ثم الضغط على أيقونة تسجيل في العمالة غير منتظمة، ومن ثم كتابة الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الضغط على خانة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يتم إدخال النوع ومحل إقامة المتقدم والحالة الاجتماعية والمهنة والدخل الشهري التقديري الذي من المتوقع أن يكون الفرد يحصل عليه.
- ثم أيضا يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي من الوجهين، ثم الضغط على تأكيد الطلب.
- عند الانتهاء ورفع الطلب بنجاح يتم مراجعته من قبل الجهة المختصة والتأكد من استحقاق الفرد للمنحة، ثم إرسال رسالة له عبر الهاتف.
خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024.
بعد التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة يستطيع الأفراد الاستعلام عن حالة الطلب في حالة إن لم يتم إرسال رسالة لهم، وهو من خلال الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة القوى العاملة من هنا.
- ثم النقر على أيقونة العمالة غير المنتظمة
- بعدها يتم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.
- تحديد المحافظة المقيم بها المتقدم واختيار محل الإقامة، ومن ثم سوف يتم عرض كافة بيانات المتقدم ومن ضمن تلك البيانات الحالة الطلب الذي قام بتقديمه للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة..