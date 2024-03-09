“سكني تسجيل دخول” خطوات التسجيل في الدعم السكني من تطبيق سكني الجديد وأهم ما يقدمه من منتجات

احصل على سكن أو أرض مجانية وغير ذلك الكثير من خلال برنامَج سكني التي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتمكن جميع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية من الحصول على سكن مناسب، والذي يمكن للجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم من الحصول عليه من خلال التقديم عبر منصة البرنامَج، ومن خلال مقالنا نوضع طريقة الحصول على الدعم وتحيقي اكبر استفادة من الدعم السكني.

سكني تسجيل دخول

يتيح برنامَج الدعم السكني لمواطني المملكة العربية السُّعُودية الحصول على سكن مناسب من خلال الدخول على موقع الدعم وتسجيل الدخول ومن ثم التقديم على أحد المنتجات التي يعرضها البرنامَج، ويمكنك تسجيل الدخول ألى البرنامَج من خلال اتباع التالي:

قم بالدخول على موقع الدعم السكني من هنـــا. قم بإنشاء حساب لدى الموقع عن طريق إدخال بيناتك الشخصية. كما يمكنك التسجيل في الموقع عبر النفاذ الوطني. أدخل إلى صفحتك على الموقع وسيتم تحويلك إلى اختيار الوحدة سواء من المعروضة من الدعم أو من خلال تحديد وحدة أخرى من السوق العقاري. أدخل جميع البينات المطلوبة. اضغط إرسال طلب.

تطبيق سكني الجديد

كما يطرح البرنامَج تطبق إلكتروني لتسهيل عملية الحصول على احد منتجات البرنامَج، وتسهيل الخدمة بشكل كبير على المستفيدين، حيث يتيح التطبيق كافة الخِدْمَات التي يقدمها دعم سكني، ولتحقيق أكبر استفادة من التطبيق اتبع التالي:

قم بتحميل تطبيق سكني من هنـــا. أدخل إلى التطبيق وافتح صفحة حسابك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. حدد نوع المنتج الذي تريد الحصول عليه. أدخل البيانات المطلوبة. أرسل الطلب. يمكنك تصفح العروض واختيار أحدها والتقديم عليه.

منتجات سكني

لا تتوقف منتجات الدعم السكني على توفير مسكن لمن ليس لديه مسكن فقط، ولكن تتعدد الخِدْمَات التي يوفرها الدعم، حيث تشتمل منتجات الدعم التالي:

شراء أرض.

البناء الذاتي.

الوحدات الجاهزة.

الرهن العقاري.

أحصل على احد منتجات سكني سجل دخولك الآن عبر موقع الدعم واستطلع على العروض المتاحة من الدعم وقدم على ما يناسبك من خلال الخطوات السابقة.