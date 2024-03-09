حقيقة تأخير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76 وخطوات الاستعلام عن أهليه الاستحقاق

وضعت وزارة الموارد البشرية برنامَج حساب المواطن لمساعدة فئات محدودي الدخل في المملكة العربية السُّعُودية، وهو إلى ذلك يساعد جميع الفئات التي تعاني من صعوبات في المعيشة في ظل الإصلاحات الاقتصادية، وهذا مما يدفع الكثيرين على انتظار موعد صرف حساب المواطن شهريًا، وأكثر ما يسأل عنه المستفيدين هل سيصرف الحساب في موعده أم هناك تغير في الموعد، هذا ما سنبينه في الأسطر التالية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 76

تقرر لدى الكثيرين أن موعد صرف حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ولا يتغير هذا الموعد إلا في ظروف استثنائية، فمنذ أن أنشأ البرنامَج من قبل وزارة الموارد البشرية وقد حددت للبرنامج موعد ثاب لا يتغير إلا عند حدوث عطلة أو إجازة ف هذا اليوم فعند ذلك تقرر الوزارة بتغير موعد الصرف، لذلك من المؤكد أن يتم صرف حساب المواطن في موعده هذا الشهر.

استعلام حساب المواطن

استعلم عن أهلية الاستحقاق لحساب المواطن للتأكد من استحقاق الدفعة 76 من الدعم، فمن المهم أن تتأكد من استحقاقك للدفعة قبل موعد الصرف، هذا ما يوفره القائمون على برنامَج الدعم الخاص بحساب المواطن عبر أكثر من طريقة، والتي أبسطها زيارة موقع حساب المواطن والاطلاع على الأهلية، كمتا يمكنك استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة استحقاقك وقيمة الدعم الخاص بك.

رقم حساب المواطن المجاني

ومن أبسط الطرق للتواصل مع القائمين على حساب المواطن لتقدم شكوى أو استفسار أو استعلام عن أهلية الاستحقاق أو غير ذلك من الخِدْمَات التي يقدمها البرنامَج اصل على الرَّقَم المجاني الخاص بالبرنامج وهو: 19912.

يعد حساب المواطن من اهم برامج الدعم في المملكة العربية السُّعُودية لذلك تحرص الوزارة على تقديم الدعم في وقته المحدد، فمن المؤكد أن يكون موعد صرف حساب المواطن غدا الأحد 10 مارس 2024.