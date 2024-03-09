“وزارة العمل” تُعلن جدول العُطل الرسمية في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن العُطل الرسمية داخل جمهورية العراق لعام 2204، حيث إن من أهم هذه الإجازات يوم الإثنين الموافق 1 كانون الثاني ويكون رأس السنة الميلادية في الدولة، فضلاً عن أن يوم السبت 6 كانون الثاني فهو عيد الجيش العراقي، إضافة إلى أن جميع الموظفين يحصلون على إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 21 آذار وهو عيد نوروز، فضلاً عن أن يوم الأربعاء يوافق 10 أبريل2024 إلى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 يكون إجازة عيد الفطر المبارك.

العطل الرسمية في العراق 2024

ومن أهم الإجازات التي يحصل عليها جميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ما جاء على النحو الأتي:-

يحصل الموظفين على إجازة من يوم الإثنين الموافق 17-6-2024 إلى يوم الخميس الموافق 2-6-2024 ويكون عيد الأضحى المبارك.

فضلاً عن أن يوم الإثنين الموافق 8 تموز يكون رأس السنة الهجرية.

إضافة إلى أن يوم الأحد الموافق 14 تموز فهو يوافق إعلان تأسيس جمهورية العراق.

فضلاً عن أن يوم الثلاثاء الموافق 16 تموز 2024 يوافق يوم عاشوراء.

كما أن يوم الإثنين الموافق 16 أيلول يوافق المولد النبوي الشريف.

الإجازات الرسمية في جمهورية العراق

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الموظفين يحصلون على إجازة رسمية يوم الإثنين الموافق 16 أيلول هو إجازة المولد النبوي الشريف، بينما يوم الخميس الموافق 3 تشرين الأول يوافق العيد الوطني العراقي، هذا وأن يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول فهو يوافق يوم النصر العراقي.