كيف احصل على تمويل شخصي من مصرف الانماء بدون تحويل راتب ؟ احصل عليه الآن بأبسط الخطوات

يقدم مصرف الانماء في المملكة العربية السُّعُودية تمويل شخصي بدون تعقيدات، حيث يحرص البنك على تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين بشكل سهل ودن وضع عقبات، حيث يمكنك الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الانماء دو الحاجة إلى تحويل راتبك، وغير ذلك من الخِدْمَات التي يقدمها المصرف والتي نبينها من خلال الأسطر التالية.

تمويل مصرف الانماء بدون تحويل راتب

يعد مصر الانماء من المصارف المعدودة في المملكة العربية السُّعُودية، ويحرص البنك على تقديم تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما انه يحرص أيضا على تقديم التمويل بأقل اشتراطات لكي يتمكن جميع من يريدون الحصول على التميل من تحصيله بسهوله وبخطوات بسيطة إلكترونية من خلال موقع مصرف الإنماء.

كيف احصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب؟

يسهل مصرف الانماء على المواطنين والمقيمين الحصول على تمويل من المصرف بأبسط الطرق، والتي يمكن الحصول عليه باتباع التالي:

الدخول عل موقع مصر الانماء أو التطبيق الخاص بالمصرف. بعد ذلك قم بتقديم طلبك سواء كان قرض شخصي أو للسيار أو تمويل منشآت. أدخل البينات بشكل صحيح، وانتظر الرد في عضون 60 دقيقة.

رقم بنك الانماء تمويل شخصي

يتيح مصرف الانماء التواصل معه لتقديم شكوى أو الاستفسار عن أمر ما، من خلال الآتي:

تعبئة النموذج: يمكنك زيارة موقع مصرف الإنماء على الإنترنت وتعبئة نموذج تقديم شكوى مخصص.

الاتصال بالرقم المجاني: 8001208000 من داخل المملكة العربية السُّعُودية.

إرسال بريد إلكتروني: [email protected].

يعد مصرف الانماء من المصارف المعدودة في المملكة وهو يحرص على تسهيل الخِدْمَات التي يتيحها البنك، كل ما عليك فعله عند إرادة الحصول عل أحد خِدْمَات المصر أن توجه إلى موقع المصرف أو من خلال تطبيق مصرف الانماء.