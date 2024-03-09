وزارة المالية ” بمناسبة حلول شهر رمضان” تعرف على سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة

تحرص وزارة المالية على تقديم راتب كافي للمتقاعدين، حيث إن هذه الفئة أفنوا أعمارهم في خدمة أوطانهم، لذلك حرصت على زيادة راتبهم الذي يعتمدون عليه في حياتهم بشكل أساسي، لذلك تم تعديل سلم رواتب المتقاعدين ليناسب هذه المرحلة التي حدث فيها تغيرات أدت إلى غلاء المعيشة بشكل كبير.

وعبر موقع البديل الإخباري نبين سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة وشروط الحصول عليه وقيمة الراتب.

رابط سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن زيادة راتب المتقاعدين 100000 دينار عراقي بحث لا يقل الحد الأدنى لراتب التقاعد عن 500 ألف دينار عراقي، ويمكن للمتقاعدين الاستعلام عن زيادة رواتبهم عبر موقع وزارة المالية من خلال الدخول على الموقع الخاص بالوزارة من هنـــا، ومن ثم كتابة البينات المتعلقة بالمتقاعد ليعرض أمامه تفاصيل راتبه الجديد بعد التعديل.

كم مبلغ التقاعد 2024؟

بعد ما أعلنت وزارة المالية عن زيادة راتب المتقاعدين في العراق كم اصبح راتب التقاعد، حيث أعلنت الوزارة زيادة راتب التقاعد 100 ألف دينار بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 500 ألف دينار ليصبح راتب المتقاعدين على النحو التالي:

كل من راتبه أقل من 400 ألف دينار تطبق الزيادة عليه ليصبح راتبه الجديد 500 ألف دينار.

بينما كل من راتبه 400 ألف دينار أو اكثر تبلغ زيادته 100 ألف دينار، مثل من راتبه 450 ألف دينار أصبح راتبه 550 ألف دينار وهكذا.

شروط التقديم على راتب التقاعد

وضعت شروط راتب التقاعد من قبل وزارة المالية لتحديد الفئة المستحقة لهذا الراتب وهذا لتحقيق العدالة بين فئات الشعب المختلفة، لذلك لا يستحق راتب التقاعد إلا بالشروط التالية:

أن يكون المتقاعد عراقي الجنسية. عمر المتقاعد 60 عاما. سدد كل الأقساط التأمينية. لا تقل مدة الخدمة عن 20 عاما. كما يجب أيضا الإقامة في دولة العراق.

لا شك أن راتب التقاعد يمثل أهمية كبيرة لدى المتقاعدين في العراق لذلك تحرص وزارة المالية على زيادة الراتب بحيث يوفر لهم كريمة.