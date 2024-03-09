ياترى عيار 21 بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 9 مارس 2024 في مصر

يوم بعد يوم ترتفع معدلات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار الذهب اليوم السبت 9 مارس 2024 لأن الفترة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار عالمياً ومحلياً في محلات الصاغة، كما اتخذ البنك المركزي بعض القرارات فيما يتعلق بسعر الدولار وهذا كان له تأثير كبير في أسعار الذهب، يشكل الذهب أهمية كبيرة لأنه المعدن الغالي والنفيس وذات عرض وطلب طوال الوقت.

كما هناك بعض الفترات يحدث بها تغييرات كثيرة في الأسعار ويقفز بشكل واضح للغاية ويجد البعض أنها فرصة مناسبة لبيع المشغولات الذهب لربح أضعاف المبلغ الذين قاموا بالشراء به، وينتظر البعض تراجع الأسعار من أجل الشراء، لذلك تابعوا معنا الفقرات التالية للتعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 9 مارس 2024 لكافة الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مارس 2024

استقر سعر الذهب في محلات الصاغة منذ نهاية التعاملات المسائية ليوم الخميس الموافق 7 من مارس وحتى مساء الأمس الجمعة 8 من مارس وتأتي التحديثات الصباحية لأسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 3771.4 جنيه. سعر الذهب عيار 21 3300 جنيه كما يسجل سعر الذهب عيار 18 2828.5 جنيه ووصل سعر الذهب عيار 14 2206.2 جنيه سعر الجنية الذهب اليوم 26400 جنيه

سعر الذهب عالمياً بالدولار

تراجع في أسعار الذهب محلياً وعالمياً بنسبة طفيفة جداً وأصبح تسجل أونصة الذهب نحو 2183 دولارًا أمريكي.

سعر الذهب عيار 24 عالمياً 69.67 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم السبت 9 مارس 60.96 دولار.

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عالمياً نحو 52.25 دولار أمريكي.

ووصل سعر الجنيه الذهب عالمياً مع بداية التعاملات الصباحية نحو 487.74 دولار.

وحسب القرارات الجديدة للبنك المركزي أن الفترة القادمة يكون حالة من التراجع والارتفاع لحين تستقر الأسعار محلياً وعاملياً.